Congo-Kinshasa/Cameroun: Le Camerounais Gweha Ikouam en passe de devenir coach de Sanga Balende

«Le club a ses ambitions. Il a recherché le profil d'un entraîneur qui peut être à la hauteur de la tâche. Je pense que j'ai une assez bonne expérience de la compétition africaine. J'étais entraîneur national adjoint et sélectionneur des Lions Indomptables. Et puis, le football est universel», a-t-il affirmé à Radio Okapi.

Selon le secrétaire du club, M. Tshitenge, cette signature de contrat pourrait intervenir jeudi ou vendredi. Car, le technicien camerounais pourrait d'abord y apporter quelques amendements. Mais, Gweha Ikouam Fils a déjà débuté les entrainements avec le club sang et or de Mbuji-Mayi.

Gweha Ikouam Fils, 56 ans, est en bonne voie pour être nommé entraîneur de Sa Majesté Sanga Balende. Le technicien camerounais séjourne depuis près d'une semaine à Mbuji-Mayi, où il doit signer un contrat d'un an avec un double objectif: remporter la Coupe de la Confédération 2017 et qualifier le club en Ligue des champions 2018.

