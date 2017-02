Angola: Huíla - Les provinces du Sud bénéficient d'un programme de potentialisation agricole

Lubango — Un projet de développement durable appelé "Fressan" destiné aux secteurs économique et social pour améliorer l'activité agricole sera mis exécuté cette année par les gouvernorats des provinces de Huila, Namibe et Cunene, avec un financement de l'Union européenne.

Estimé à plus de 65 millions d'eauros, le projet sera exécuté en cinq ans et appliqué dans les secteurs pastoral, de la santé et de l'éducation, a annoncé mercredi, à la presse à Lubango, le conseiller de la Coopération de la délégation de l'UE en Angola, Ramon Reigada, dans le cadre d'une visite de trois jours dans la province de Huíla pour évaluer les progrès de certains projets sociaux financés par l'organisation depuis 2011.

L'objectif principal est d'augmenter la production agricole, d'améliorer le niveau de nutrition de la population rurale, l'adaptant aux conditions climatiques en vertu de la sécheresse qui sévit dans la région du sud de l'Angola, d'assurer la sécurité alimentaire, l'amélioration des services hospitaliers et du système l'enseignement.

Le responsable de l'UE qui a assuré de continuera à renforcer la coopération avec l'Angola, prévoit une visite aux municipalités de Cacula et Caluquembe, et une rencontre avec les autorités locales et partenaires pour élaborer des stratégies de divers projets de financement.