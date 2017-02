Angola: Moxico - La Santé veut trois médecins spécialisés dans chaque municipalité

Deux personnes sont mortes et 15 autres blessées à la suite d'un accident de la route enregistrée… Plus »

Le responsable a considéré le paludisme, les maladies respiratoires aiguës et diarrhéiques, les accidents de la circulation, le diabète, l'hypertension, la gastrite, les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH / SIDA et la gonorrhée, la fièvre typhoïde, entre autres, comme les pathologies les plus fréquentes dans la province.

La région a encore besoin de plus de 800 nouveaux infirmiers, compte tenu de l'insuffisance de ces spécialistes dans les municipalités, les communes, les villages et les quartiers avec une grande agglomération populationnelle.

Avec ce nombre, on pourrait avoir, dans un avenir proche, une assistance médicale et médicamenteuse inclusive pour donner des réponses en temps opportun à la population, a déclaré à l'Angop le responsable, concernant l'état du secteur.

Luena — L'assistance médicale et médicamenteuse peut devenir plus inclusive avec l'augmentation de trois autres médecins spécialisés dans chaque municipalité de la province de Moxico, a informé mercredi, à Luena, le directeur provincial de la Santé, Higildo Jamba Rodrigues.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.