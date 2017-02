Ile Maurice: Premiers couacs de la réforme du secondaire

Ces cours seront accompagnés de «past-papers» et de notes qui seront aussi disponibles en ligne. Et si les élèves ont des questions ? «Ils pourront les envoyer sur une adresse mail. Les élèves obtiendront les réponses dans un délai de 48 heures.

«Ce sera comme une classe avec un tableau. Un enseignant donnera des explications et fera des démonstrations. Tout sera filmé et mis en ligne», nous confie une source au ministère de l'Éducation.

«Je sais que des enseignants se préparent déjà à offrir des leçons dès la Form I. C'était prévisible. Tout le monde voudra que son enfant intègre une académie et la compétition commencera dès le grade 7», soutient Munsoo Kurrimbaccus, viceprésident de l'Union of Private Secondary Education Employees.

En effet, c'est sur le NCE que se basera l'accès aux académies. Ce qui préoccupe d'autant plus les différents acteurs du secteur éducatif. On commence à comparer le NCE au Certificate of Primary Education, puisque ce sera un examen de sélection qui permettra l'entrée dans des institutions prestigieuses.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.