Sénégal: L'utilisation des contraceptifs modernes a un impact sur le développement socio-économique

D'après le PDG d'Intrahealth international, ce sujet concernant la planification familiale, assez controversé il y a une trentaine d'années, l'est encore peut-être aujourd'hui dans certains milieux. "Pour nous, acteurs de développement, il faudrait que nous soyons courageux, osions en parler et fassions le plaidoyer afin que ce facteur soit pris en compte, si nous voulons accélérer le développement du continent", a-t-il jugé.

A ce propos, il a vanté le récent lancement du projet "The challenge initiative" (TCI), une plateforme d'accélération de la planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone, qui vise à contribuer à l'amélioration de la santé des populations urbaines les plus pauvres.

En effet, a expliqué M. Gaye, pour chaque dollar investi dans la planification familiale, il est possible de récupérer 150 dollars de retour, si l'on considère l'impact sur la santé, la productivité, l'environnement et la société à tous les niveaux.

Le mouvement mondial de la planification familiale, a-t-il précisé, est un des programmes de développement les plus importants qui existent depuis plus de cinquante ans, et il est reconnu que la planification familiale est "un investissement à effet coût-efficacité énorme".

Selon lui, la planification familiale a un impact sur tout ce qui touche les objectifs du développement durable (ODD), et en sus de cela, "elle [la PF] sauve la vie des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.