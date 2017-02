Algérie: Handisport - Les arbitres de six disciplines honorés à Alger

Au total, 82 arbitres (hommes et dames) de plusieurs disciplines handisports officient régulièrement dans les compétitions des différents paliers et le nombre est appelé à augmenter, sachant que la FAH est une fédération multidisciplinaire.

"Ses compétences et connaissances approfondies sont reconnues et son apport est considérable. Malgré son âge avancé, elle reste dévouée à ses tâches au sein de la FAH", a tenu à témoigner Halimi.

Il s'agit de Mohamed Yacini et Azzouz Hani Mohamed (goal-ball), Khadidja Zeggane et Mehdi Menzer (volley-assis), Naoui Kahiouche (powerlifting), Karim Boudraa et Abdeljamid Ali (handi-basket) ainsi qu'Hicham Mechenter (football pour inadaptés et visuels).

Alger — Les arbitres de six disciplines handisports ont été honorés mercredi à Staouéli (Alger), en récompense à leur bonne prestation durant l'année 2016 et aux efforts fournis pendant les différentes compétitions.

