Algérie: Tlemcen - Saisie 36,39 tonnes de kif traité en 2016

ORAN - Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi ces dernières 24 heures plus de 178 kilos de kif traité dans les wilayas de Tlemcen et Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps de sécurité.

Les brigades d'inspection relevant de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tlemcen ont traité d'autres affaires dont huit de falsification de billets de banque impliquant 15 individus (123 billets saisis), onze autres de vol de bétail (568 ovins, 58 caprins et 12 bovins) où 181 têtes ovines avaient été récupérées et 16 individus impliqués ont été arrêtés.

