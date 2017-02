Madagascar: Gendarme tué à Anjozorobe - Triple incarcération pour fausse assignation

Auparavant locataire du site, l'exploitant minier, aujourd'hui incarcéré, était lui aussi frappé d'expulsion en mars 2016 pour non paiement du loyer. Près d'un an plus tard, il était revenu à la charge avec une assignation qui au final s'est retournée contre lui.

Garde du corps du général Richard Ravalomanana, ancien commandant de la gendarmerie nationale et ayant assuré à un certain moment la sécurité du fils du Président, le gendarme fusillé s'y était rendu avec les défendeurs de l'intérêt du propriétaire de la carrière, dont un clerc, pour crever l'abcès sur l'affaire de fausse assignation, introduite devant la justice. Comme la partie adverse, ces derniers avaient également demandé des gendarmes à la compagnie de l'Imerina central, mais en vain. Du coup, ils ont fait sans.

Entendus par le juge d'instruction au tribunal à Anosy hier pour faux et usage de faux, un exploitant minier, un prétendu huissier de justice, ainsi qu'un troisième individu qui les avait accompagnés dans le site d'exploitation minière ont été placés en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora. Munis d'une assignation, les trois prévenus s'y étaient rendus le 5 janvier, assistés par onze gendarmes armés de la compagnie territoriale de l'Imerina central, pour expulser le propriétaire de la carrière et ses collaborateurs.

L'affaire se corse. Un mois et demi après qu'un gendarme de deuxième classe a été abattu dans la carrière de cristal titan d'Ankaraoka Anjozorobe par ses propres frères d'arme du camp de le gendarmerie à Ankadilalana, le parquet remet en cause l'assignation ayant permis la réquisition des éléments qui ont ouvert le feu sur le défunt.

