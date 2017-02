Afrique: Une semaine culturelle sud-africaine en Algérie à partir du 24 février

Alger — Une semaine culturelle dédiée à la culture de l'Afrique du Sud, la première du genre en Algérie, sera organisée du 24 février au 4 mars dans quatre villes dont Alger.

La semaine culturelle sud-africaine se déroulera également à Bouira, Tipaza et Boumerdès.

Plusieurs activités sont au programme de cette manifestation qui met à l'honneur la culture de ce pays de l'Afrique australe, à travers des expositions, projections de films et de concerts, entre autres.

Au volet cinéma, Mandela's Gun (2016), un biopic du réalisateur britannique John Ivrin, consacré à l'entraînement militaire du leader de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela en Algérie et en Ethiopie, sera projeté.

Le public aura à découvrir également "The dreams of Sharazad" (2014), un documentaire du réalisateur sud-africain François Vester mettant en scène les derniers évènements politiques dans le Maghreb et le Moyen-Orient.

Au volet musique, le groupe de jazz sud-africain "Mi Casa", est programmé aux côtés de la troupe de danse et musique "Marimba Vibrations" ou encore la chanteuse et poète Busiswa.

Cette semaine culturelle sera, d'autre part, marquée par des expositions d'artisanat en plus d'une conférence sur la vie et le parcours d'Oliver Tambo (1917-1993), homme politique et militant anti-apartheid.