Algérie: Transport ferroviaire - Accroître le taux d'intégration nationale en matière d'équipements à 50%

Un groupe de travailleurs et de retraités de différentes administrations et entreprises ont été honorés à l'occasion des festivités du 24 février, marquées également par le coup d'envoi de manifestations sportives.

Au passage, Yacine Bendjaballah a annoncé le lancement, en été prochain, de l'exploitation de plusieurs wagons de transport de voyageurs et de marchandises rénovés au niveau des ateliers de la SNTF dans les wilayas de Sidi Bel-Abbès, Constantine et Mascara.

En marge de la célébration à Mohammadia du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, M. Bendjaballah a indiqué à la presse que la SNTF a réussi à atteindre un taux d'intégration nationale de 20% dans ce domaine et oeuvre à arriver à un taux de 50% dans les années à venir.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.