Afrique de l'Ouest: Démarrage du Salon international de la construction à Dakar

De cette manière, cette manifestation devrait "contribuer à concrétiser les objectifs du gouvernement du Sénégal dans le domaine des investissements pour le financement de notre développement et ouvrir les perspectives de partenariats pérennes entre les opérateurs internationaux et ceux du Sénégal", a-t-il ajouté.

Selon lui, la 2e édition du SENCON constitue pour les participants "un avantage primordial d'identification d'opportunités, de partenariats équitables et durables, d'établissement et d'entretien d'un environnement économique positif".

Cette deuxième édition, prévue pour se dérouler jusqu'au 25 février, comporte des activités qui devraient concourir "sans nul doute à la promotion du secteur privé et à la visibilité des opportunités d'affaires existantes au Sénégal", a soutenu El Hadji Ndiogou Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du Développement des téléservices de l'Etat.

Dakar — La deuxième édition du Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest (SENCON), ouverte mercredi à Dakar, ambitionne de contribuer à la promotion du secteur privé et à rendre visibles les opportunités existantes dans ce domaine.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.