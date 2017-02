Gambie: Soutiens des PTF à la reconstruction du pays - Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale en visite ce vendredi

D'après un communiqué de la Banque mondiale, Makhtar Diop va également rencontrer les organisations de la société civile, y compris les organisations de jeunes et le mouvement « Gambia Has Decided », ainsi que des membres du secteur privé. Il visitera également le collège de Kotou bénéficiaire du programme d'appui de la Banque mondiale au secteur de l'Education en Gambie. Cette visite sera l'occasion pour le Groupe de la Banque mondiale de réaffirmer son soutien à la population gambienne. Makhtar Diop accordera également une attention particulière aux priorités du gouvernement pour le développement du pays.

Après les ambassadeurs des pays occidentaux et plusieurs autres structures ayant confirmé leur soutien à la Gambie, les partenaires techniques et financiers (Ptf) commencent à se bousculer en terre gambienne. Makhtar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, est attendu à Banjul, ce vendredi 24 février. Lors de cette visite d'une journée, le Sénégalais rencontrera le président Adama Barrow et des membres du nouveau gouvernement, notamment Amadou Sanneh, ministre des Finances et des Affaires économiques et gouverneur du Groupe de la Banque mondiale pour la Gambie.

