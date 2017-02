Sénégal: Lancement officiel de la campagne de vaccination du cheptel dans la région de Tambacounda

A travers sa composante santé animale, ce projet visant un objectif de vaccination de 80%, accompagne cette campagne dans la sensibilisation et la communication, à travers la contractualisation avec les deux radios communautaires Niani FM de Koumpentoum et Jokkere Fm de Bakel.

Ce CRD de lancement a été financé par le Projet d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), basé à Koungheul et qui intervient dans les départements de Bakel et Koumpentoum.

Le 2 mars, la caravane se rendra dans le département de Goudiry plus précisément à Dougué et le 22 dans la commune de Diawara (département de Bakel).

Concernant les bovins, la péripneumonie contagieuse des bovins (PPCB) et la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) sont concernées, a indiqué Rosalie Seck, chef du service régional de l'élevage et des productions animales.

Cette campagne ambitionne de vacciner 50% des petits ruminants contre la peste des petits ruminants (PPR), 60% des bovins, un quart de la volaille contre la maladie de Newcastle (NC), et 50% des chevaux et des ânes contre la peste équine.

