Maroc: La Chambre des pêches maritimes de Tanger primée au Salon "Halieutis"

La Chambre des pêches maritimes Méditerranée de Tanger a remporté le prix du meilleur stand au Salon international "Halieutis" 2017, organisé du 15 au 19 février à Agadir, sous le thème "Le secteur halieutique : un enjeu de développement durable".

Le stand de la chambre s'est distingué par la projection de films documentaires permettant de s'informer sur les activités de la chambre, ses programmes et son rôle dans le développement du secteur halieutique, ainsi que par une entrée qui prend en considération l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques, a indiqué la Chambre dans un communiqué parvenu mardi à la MAP.

A cette occasion, un CD définissant les activités de la chambre et ses objectifs et présentant la commission mixte hispano-marocaine qui a contribué à la consolidation des relations entre les deux parties, le développement des partenariats, la résolution des problèmes professionnels et la conclusion de partenariats stratégiques en matière halieutique, a été distribué aux visiteurs.

Des institutions nationales et étrangères, des acteurs privés et des coopératives ont également remporté d'autres prix au titre de cette 4ème édition, conclut le communiqué. Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Salon Halieutis a été dédié aux différents métiers de la pêche maritime, de l'aquaculture et de la valorisation des produits de mer.

Il a rassemblé les opérateurs nationaux et internationaux sur plus de 16.000 m2 d'exposition avec pour thématique "Le secteur halieutique : un enjeu de développement durable".