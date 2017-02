Algérie: Anniversaire de création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures - Une occasion pour le succès des législatives

Alger — Les festivités commémorant le 61e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le 46e anniversaire de nationalisation des hydrocarbures, prévues cette année dans la wilaya de Djelfa seront "une occasion pour sensibiliser et mobiliser les citoyens afin de faire des législatives du 4 mai un succès", a indiqué le responsable de la centrale syndicale.

Le secrétaire national chargé des relations publiques à l'UGTA, Ahmed Guetiche a déclaré mercredi à l'APS qu"'au regard de l'importance de la phase actuelle et en consécration du message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la journée du Chahid (18 février), l'Union consacrera les festivités officielles prévues à l'occasion de ce double anniversaire pour sensibiliser et mobiliser les citoyens en prévision des législatives du 4 mai, en incitant les différentes franges de la société à participer massivement à ce rendez-vous électoral".

Il a ajouté que la centrale syndicale "assumera cette mission compte tenu de la grande importance des élections dans l'appui du processus démocratique participatif et le renforcement du front interne pour faire face aux différents défis politiques, économiques et sociaux à relever aux plans interne, régional et international".

Les festivités commémoratives qui se dérouleront en présence de membres du gouvernement, de personnalités nationales et de représentants d'organisations nationales et de la société civile, seront une occasion pour rappeler les acquis "obtenus à la faveur de la nouvelle Constitution, notamment en ce qui a trait aux acquis sociaux-économiques, comme l'appui de la production nationale, le soutien aux institutions nationales, outre l'instauration des bases du dialogue et de la concertation comme voie de règlement des différentes questions", a affirmé le même responsable.

La centrale syndicale saisira cet évènement "historique", ajoute M. Guetiche, pour "rappeler à la communauté internationale, notamment les syndicats à travers le monde leur devoir à l'égard des causes de libération justes, dont la question de décolonisation du Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique conformément aux résolutions et décisions de l'ONU, ainsi que la cause palestinienne juste".

A cette occasion, un hommage sera également rendu cette année aux artistes algériens, d'autant que "la scène artistique et culturelle a perdu l'année dernière 22 artistes, dont Ahmed Benbouzid plus connu sous le nom de Cheikh Atallah, décédé dans un accident de la route à son retour d'une mission syndicale dans la wilaya de Ouargla où il avait présidé l'installation du bureau de wilaya du syndicat des artistes algériens affilié à l'UGTA".