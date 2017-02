Maroc: Une centaine de femmes journalistes au Forum "Les Panafricaines"

Un total de 100 femmes journalistes, rédactrices en chef, reporters et directrices de publications, de magazines et de sites d'information du continent africain prendront part à la première édition du Forum "Les Panafricaines", prévu du 5 au 9 mars à Marrakech, ont annoncé, mardi à Casablanca, les organisateurs.

Initié par la Radio 2M et le Comité parité et diversité de la chaîne, ce forum d'échange, dédié aux journalistes du continent, connaîtra la participation de 27 pays d'Afrique francophone, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Mali, le Niger, l'Algérie et la Mauritanie, a fait savoir la rédactrice en chef de Radio 2M, Fathia Elaouni, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de cet évènement.

"Les Panafricaines s'inscrivent dans la dynamique de l'ambitieuse politique africaine du Royaume lancée depuis plusieurs années", a dit Mme Elaouni, soulignant que cette dynamique a permis, à travers de grandes initiatives telles que le retour récent du Maroc au sein de l'Union africaine et précédemment la COP22, de réunir les journalistes marocaines et leurs homologues du continent.

"Depuis longtemps, à travers nos voyages de presse dans différents pays d'Afrique ou lors des grands évènements au Maroc, nous nous rencontrons et nous échangeons, toujours prises dans le rash du travail médiatique", a-t-elle expliqué, notant que de là a germé l'idée de créer un espace de rencontre entre professionnelles pour partager les expériences et tisser des réseaux entre les journalistes du continent.

De son côté, la présidente du Comité parité et diversité de 2M, Khadija Boujanoui, a indiqué que les femmes des médias africains ont beaucoup de choses en commun, notamment la conscience que les femmes sont au cœur de l'émergence socioéconomique, leur rôle en tant que vecteur d'éducation et de modernisation sociétale et leur obligation à mener un double combat pour défendre leur place dans la société et réussir dans la vie professionnelle.

Cette rencontre entre expertes des médias contribuera certainement à la valorisation du rôle des femmes dans le développement de sociétés africaines égalitaires et modernes, a-t-elle souligné, ajoutant que "l'engagement des femmes marocaines pour la parité est un modèle que l'on peut partager et nous sommes certaines qu'il sera enrichi par les expériences de nos consœurs africaines".