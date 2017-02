Congo-Brazzaville: Promotion des langues maternelles - L'éducation multilingue appelée de tous les vœux

La célébration de la journée internationale de la langue maternelle, le 21 février, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire a donné lieu à des échanges au cours desquels l'enseignement en langues maternelles et l'éducation multilingue ont été souhaités par tous. Une activité organisée par la direction départementale du livre et de la lecture publique de la ville océane, en partenariat avec l'association Pointe-Noire dynamique culturelle.«

Exposés sur la place des langues maternelles dans le processus évolutif de l'homme et l'importance de l'éducation multilingue, la présentation des contes en langues, l'exposition des livres écrits en langues congolaises, la remise du trophée Joseph Tchiamas pour la promotion des langues maternelles (3e édition), la remise des cadeaux aux gagnants du concours de conte en langues lingala et kituba ont meublé cette journée dont l'objectif, selon le vœu de l'Unesco, est de contribuer à la promotion de l'éducation à la citoyenneté mondiale.

«Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue» est le thème de cette année. Il s'agit de l'éducation pour les peuples et la planète en vue de créer des avenirs durables pour tous. «Que le potentiel de l'éducation multilingue soit reconnu partout, dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les expressions culturelles et dans les médias, le cyberespace et les échanges commerciaux », a dit Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco dans son appel.

Selon Alphonse Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, «pour favoriser le développement durable, les apprenants doivent avoir accès à l'éducation dans leurs langues, mobilisation oblige. C'est grâce à la maîtrise de sa première langue ou langue maternelle que les compétences de base en lecture, écriture et calcul peuvent être acquises. Les langues locales, en particulier les langues des minorités et des peuples autochtones, transmettent la culture, les valeurs et la savoir traditionnel, jouant ainsi le rôle important dans la promotion d'avenirs durables». Et d'ajouter après avoir loué le travail abattu par les instances dirigeantes panafricaines pour le développement et la promotion des langues africaines: «Il reste que chacun de nous s'approprie ce combat et fasse l'effort de prendre une place importante dans la promotion de nos langues qui ne sont pas que des dialectes, mais des langues à part entière, des langues qui véhiculent mieux notre culture que nous ne le ferions dans les langues étrangères. Cessons d'avoir honte de parler nos langues. Elles sont aussi belles que celles des autres, d'une poétique inégalable«.

Après la présentation de contes par Germaine Ololo, Honorine Molombo en kituba et Cardelas Batchi en langue vili, Arnauld Judicaël Nkouka a exposé sur le thème «Le droit à l'éducation » suivi du thème «L'importance de l'éducation dans la langue maternelle» par Paul Humbert, de SIL Congo (Société internationale de linguistique), responsable du projet traduction en langue vili. Deux exposés qui ont une fois de plus montré l'importance de l'éducation multilingue qui doit être en harmonie avec le volet culturel de l'avis des intervenants lors des débats.

Sous les congratulations de Sylvestre Taty, secrétaire particulier du préfet de Pointe-Noire, et des directeurs départementaux invités, Makayi Ntsiba Loïc Lumière et Mavoungou Aimée Patricia (contes en kituba) et Paul Atipo Akoueli Ngatsé (contes en lingala) ont été distingués comme lauréats de la première édition du concours de contes en langues kituba et lingala. Le prix Joseph Tchiamas, grand défenseur de la langue vili décédé il y a quelques années seulement à Loango, a été remis à Jean-Marie Kokolo qui à travers l'alphabétisation des peuples de l'hinterland contribue à faire revivifier nos langues nationales. La dégustation des mets typiquement africains a mis fin à cette activité.