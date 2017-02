Congo-Brazzaville: Handball - La DGSP fera ses premiers pas en compétition africaine

Il n'était pas prévu que la DGSP prenne part au Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupes car l'équipe n'a pas remporté de titre la qualifiant à cette compétition. C'est plutôt Cara en version dames et Patronage de Pointe-Noire en hommes qui devaient représenter le Congo. Seulement, le règlement du Championnat d'Afrique des clubs champions ouvre la porte aux équipes qui manifestent le désir d'y participer. Ainsi, la DGSP a saisi la Fédération congolaise de handball pour solliciter son inscription à cette compétition continentale qui se disputera en avril prochain à Agadir au Maroc. Chose faite. Dans plus d'un mois donc, la DGSP fera sa première sortie continentale. Ce sera une session d'apprentissage du haut niveau. Pour l'heure, le tirage au sort n'est pas encore fait. Le club ne connait pas encore ses adversaires.

