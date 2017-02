Congo-Brazzaville: Fonds mondial - La société civile francophone à Brazzaville s'attelle aux nouveaux mécanismes de financement

Renforcer l'implication de la société civile et des communautés des pays en Afrique francophone dans les processus du mécanisme de financement actuel du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, est l'objectif majeur de l'atelier régional qui s'est ouvert mercredi 22 février à Brazzaville, sous les auspices du ministère de la Santé et de la population.

Environ 45 participants, essentiellement des représentants des organisations de la société civile de la plateforme de coordination et de communication, prennent part à l'atelier aux côtés des partenaires techniques et financiers du Fonds mondial, et des représentants d'institutions internationales et nationales impliqués.

L'atelier résulte, en effet, d'une étude sur l'accès à l'information et à l'assistance technique sur le nouveau modèle d'intervention du Fonds mondial. Pour permettre aux acteurs de saisir ces outils, une cartographie de la situation des pays de la zone concernée a été réalisée. Selon le Hub Pôle d'Assistance technique de l'Alliance Internationale contre le Sida qui réalise l'étude avec le PRF, ce document, qui sera disponible au cours de cet atelier, devra permettre « la maîtrise des acteurs et les dynamiques de la société civile pour établir les bases d'un appui adapté des communautés dans les différents pays ».

« Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement des sociétés civiles de l'Afrique francophone à s'impliquer davantage dans la promotion des droits humains et du genre, liés au VIH/sida, au paludisme et à la tuberculose marque le départ d'un nouveau partenariat Etats-sociétés civiles et Fonds mondial, dans la riposte à la maladie », a souligné Florent Balandamio, Conseiller à la population du ministre de la Santé et de la population, qui a représenté le ministre empêché.

Ce nouveau départ, conformément aux objectifs de l'atelier de Brazzaville, le deuxième du genre, devrait à terme déboucher sur trois conclusions essentielles : valider les résultats de l'étude sur la cartographie des dynamiques de la société civile dans les processus du fonds mondial des pays couverts par la PRF, Renforcer les capacités des participants sur le mécanisme de financement actuel du Fonds mondial et les changements au niveau du département en charge des communautés, du Droit et du Genre (CRG) et Raffermir les capacités des participants sur le respect des droits humains dans le contexte de la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose.

Le Conseil d'administration du Fonds mondial a en effet approuvé une nouvelle stratégie 2017-2020. Au centre de ces axes, a précisé le Dr Edwige Fortier, Coordonnatrice de la PRF, le Fonds mondial accorde une attention particulière aux processus de demande de financement de la société civile « qui doit être bien informée » et « véritablement engagée ».

La PRF procède, en effet, de la volonté du Secrétariat du Fonds mondial qui cherche à soutenir et renforcer l'engagement de la société civile et des communautés, à tous les niveaux des procédures du Fonds mondial.

Elle couvre 17 Pays d'Afrique de l'ouest et du centre y compris Madagascar : Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mauritanie, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo.