Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Le club Forme Epic-Taekwondo privilégie la formation des enfants

Au club Forme Epic-Taekwondo, les entraînements des enfants sont aménagés de sorte à ne pas empiéter sur leur rythme scolaire. Deux séances par semaine, mercredi et samedi. « Il ne faut pas oublier que dans la pratique du sport, les enfants acquièrent des qualités et des valeurs qui leur permettent d'avancer non seulement dans leur parcours scolaire mais aussi dans la vie de tous les jours », à en croire maitre Yhostan Taboula qui pense que l'avenir du sport passe par une bonne formation de la pépinière. En rappel, Forme Epic-Taekwondo n'est qu'une section du club. Plusieurs autres disciplines y sont pratiquées.

Récemment, lors de son lancement officiel, 11 jeunes pratiquants (filles et garçons) ont été soumis à un passage de grade. Une toute première évaluation pour cette vague d'enfants, l'espoir de demain. Ainsi, 10 candidats sont passés ceinture jaune et le major de la promotion seul est passé ceinture verte.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.