Congo-Kinshasa: Gécamines - Cent millions $ auraient été versés à la société minière d'État

Selon Blomberg, le versement des cent millions $ aurait eu lieu le mois dernier après que Gécamines, société d'État propriétaire de 20 % du projet, a accepté finalement d'abandonner les poursuites judiciaires qui visaient à protester contre les conditions unilatérales de cette cession. Il faut rappeler que le gouvernement de la RDC n'a plus vu d'objection à la revente des participations de l'américain Freeport MC Moran et du canadien Lundinmining dans la mine géante depuis janvier dernier, mettant ainsi un terme à des mois de tension.

L'agence Bloomberg livre cette information en se référant à des sources proches du dossier. La Générale des carrières et des mines (Gécamines) aurait reçu « 100 millions de dollars américains dans le cadre d'un règlement pour abandonner ses objections à la vente de la plus grande mine de cuivre de la RDC (TenkeFugurume) aux acheteurs chinois ».

