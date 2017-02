La Fédération de l'opposition, regroupant le Frocad, l'Idc et le CJ3M, a rendu publique, le 22… Plus »

Selon, le président national, ce geste combien désintéressé et salvateur dessiné l'esquisse de notre société nationale dans sa forme actuelle. La mission principale de la CRC comme celle du Mouvement en général consiste à soulager la souffrance humaine en tout temps et en tout lieu, sans discrimination de sexe, de race, de religion ni d'appartenance politique, dans le respect des sept principes fondamentaux du Mouvement CR.

Dans un communiqué de presse, paru ce 22 février, date de sa création, le président national de cette organisation humanitaire au service des plus vulnérables, Christian Sedar Ndinga, a souhaité que celle-ci devienne « une société nationale qui fonctionne bien », une Croix-Rouge forte arrimée à la modernité, transparente, autonome et capable de couvrir elle-même 90% de ses besoins.

