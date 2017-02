Sud-Soudan: Le Pape François appelle à concrétiser l'aide alimentaire

Le Soudan du Sud, - indépendant depuis 2011 - a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile ayant fait des dizaines de milliers de morts et plus de trois millions de déplacés, malgré le déploiement de 12.000 Casques bleus.

Selon trois organisations de l'ONU (Unicef, FAO et PAM), 4,9 millions de Sud-soudanais, soit 42% de la population totale du pays, ont actuellement besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et quelque 100.000 d'entre eux, dans la région d'Unité, dans le nord du pays, souffrent de famine, le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire. Environ un million de Sud-soudanais risquent par ailleurs la famine dans les prochains mois.

Pour venir en aide aux populations touchées par la famine, le président du Soudan du Sud Salva Kiir a promis qu'un « accès sans restriction » serait accordé aux humanitaires, dont les efforts ont été entravés depuis plus de trois ans par la guerre. Le gouvernement a d'ores et déjà déclaré l'état de famine dans plusieurs zones du pays.

Plaidant que « l'effort de tous est plus que jamais nécessaire », en ce moment, le souverain pontife a demandé de « rendre concrètes les aides alimentaires et permettre qu'elles rejoignent les populations en souffrance » dans ce pays, au lieu de s'arrêter aux déclarations. « Les nouvelles douloureuses en provenance du Soudan du Sud martyr soulèvent une inquiétude particulière » a-t-il estimé, en soulignant « qu'à un conflit fratricide s'ajoute une grave crise alimentaire qui condamne à mourir de faim des millions de personnes dont beaucoup d'enfants ».

