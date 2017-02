Algérie: Constantine - Engouement au 1er salon national des créativités culturelles, populaires et artisanales

Constantine — Les produits artisanaux représentatifs de l'Algérie et sa diversité culturelle exposés au 1er salon national des créativités culturelles, populaires et artisanales, ouvert en début de semaine au palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa à Constantine suscitent le plus grand intérêt d'un public conquis par la beauté des articles et la finesse du travail, a-t-on constaté mercredi.

Organisée par l'association locale "El Kalaâ" avec la collaboration des directions de la culture et du tourisme et de l'artisanat, et la chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) cette manifestation oeuvre à promouvoir le patrimoine aussi bien de la région de Constantine que celui d'autres wilayas du pays, a précisé à l'APS le président de cette association, M. Abderrezak Belili.

Soixante cinq (65) artisans de 20 wilayas du pays dont les régions de Ghardaïa, de Tizi Ouzou, d'Ain Defla, de Biskra, de M'sila , de Boumerdes, de Mostaganem, de Jijel et d'Alger prennent part à ce salon, a-t-on encore noté.

Cette manifestation qui a permis aux Constantinois de re-découvrir des variétés des produits artisanaux, constitue "une occasion pour l'échange d'informations et d'expériences entre les gens du métier dans le but d'améliorer la qualité du produit", a affirmé ce responsable.

C'est aussi une opportunité pour créer des espaces destinés à la commercialisation des produits artisanaux de diverses régions du pays, tout en contribuant à l'encouragement de l'activité artisanale de la femme au foyer, ajoute la même source.

Une gamme variée de produits artisanaux et d'ustensiles traditionnels en poterie et en céramique, de diverses dimensions se vendent à l'instar tasses, pots, coupes, vases, rosiers, sucriers, veilleuses, porte-stylos bien ciselés et aux reliefs variés ne laissent pas indifférents les visiteurs.

Une dizaine d'artisans-exposants en dinanderie rivalisent de créativité et proposent au public des miroirs, des plateaux, des chandelles, des abat-jours, des vases de coin, des cadres représentants les ponts de la ville, dans un travail d'art ciselés avec amour par des mains expertes, perpétuant un savoir-faire ancestral.

Le 1er Salon national des créativités culturelles, populaires et artisanales qui sera clôturé ce week-end propose également la djouzia de Constantine, ce nougat tendre et parfumé, à la saveur tout en raffinement, tout comme une variété de miel utilisé dans la fabrication de l'une des douceurs les plus appréciées dans la ville des mille et un délices.