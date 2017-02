Ile Maurice: Biscuits de Hanoomanjee - L'adresse sur l'emballage est-elle fausse?

Les Food Regulations de 1999 devenues force de loi grâce à la Food Act de 1998 stipulent que «nul n'est autorisé à importer, produire, empaqueter, proposer à vendre, ou vendre de la nourriture pré-empaquetée à moins que l'étiquette ne montre (...)» et s'ensuivent 18 conditions. L'une d'elles: l'étiquette doit clairement indiquer le nom et l'adresse du producteur ou celui de l'empaqueteur.

Sur la boîte de biscuits que vend Sheila Hanoomanjee, il y a bien une adresse : B26 Nenuphar Complex, Flic-en-Flac (NdlR: cette adresse est différente du 15 Goldcoast Complex où habite la speaker et qui est aussi l'adresse administrative de Rum and Sugar Ltd). L'express s'y est rendu et coup de théâtre: c'est un bungalow en plein cœur d'un complexe touristique construit autour d'une piscine dans laquelle des touristes se prélassaient quand nous sommes arrivés sur place. L'appartement B26 ressemble à tous les autres. Toiture bleue, table et chaises en plastique sur laterrasse où jonchent vêtements et savates de plage, sans doute appartenant aux locataires actuels des lieux. Nous frappons. Il n'y a visiblement personne.

Choqué, quand nous lui montrons l'étiquette de la boîte de biscuits, le président du syndic n'en a pas cru ses yeux. «C'est impossible ! Ici c'est un lieu résidentiel.» «Hanoomanjee, vous connaissez ?» lui demande-t-on. Visiblement effrayé, l'homme n'en dira pas plus. «Je ne veux pas avoir de problèmes avec les propriétaires. Je ne dirai rien. Mais si la police ou les services sanitaires veulent inspecter les lieux, ils sont libres de le faire. Mais je n'ai jamais vu une seule cargaison de biscuits».

«À qui appartient le B26, à une Hanoomanjee ?» renchérit-on. «Oui je crois. Mais je ne m'occupe que des infrastructures ici. Et puis, elles ont peut-être vendu ,ce bungalow à d'autres propriétaires. Je ne peux pas savoir. Je vous répète que je ne peux rien dire puisque je ne veux pas avoir de problèmes.»

Food regulations

Rum and Sugar aurait-elle fourni une adresse erronée sur sa boîte de biscuits ? L'article 10 des Food Regulations stipule que nul n'a le droit d'afficher des informations erronées, fausses, trompeuses sur une étiquette ou sur l'emballage d'une nourriture. Les contrevenants risquent la saisie et la destruction de tous leurs produits.

Se peut-il que Rum and Sugar empaquette ses biscuits ailleurs ? Patrick Lim, directeur d'Esko, explique que les biscuits ont été livrés, selon ses chauffeurs, «à la maison de la speaker». Cette maison située dans un autre complexe touristique (Goldcoast) est aussi l'adresse de Rum and Sugar. Sheila Hanoomanjee n'ayant toujours pas répondu à notre dernier e-mail (concernant l'existence d'une version Made in UK de ses biscuits), c'est vers le ministère de la Santé qu'on s'est tourné.

Nous avons adressé ces trois questions précises au ministère:

1. La compagnie Rum and Sugar dispose-t-elle des certificats sanitaires nécessaires pour rempaqueter des biscuits ?

2. Connaissez-vous l'adresse où se fait cet empaquetage ?

3. Avez-vous vérifié que cela se fait dans un environnement sain ? Le ministère de la Santé a promis de nous répondre aujourd'hui.

Retirés des étagères

La Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) serait-elle en train de céder sous la pression populaire ? Des sources internes nous indiquent que tous les biscuits de Rum and Sugar ont été retirés des étagères, mercredi 22 février. Des consignes très précises en ce sens ont été données aux responsables de rayons. Nos sollicitations auprès de la MDFP pour confirmer et expliquer cette démarche sont restées vaines. Mais des voyageurs disent avoir effectivement constaté que les biscuits Rum and Sugar sont absents des étagères. Quand ils en ont demandé, les employés ont répondu : «Il n'y en a plus.»