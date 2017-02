Afrique: CAN de volley-ball/ (U23) - L'Algérie bat Maurice 3-0 et se qualifie au Mondial-2017

Néanmoins, le coach national n'écarte pas la possibilité de regrouper ses joueurs pour des stages de courte durée, pour maintenir, au moins, le contact. "Au cours de notre prochaine préparation, on va récupérer d'autres joueurs, ceux qui sont blessés et d'autres qui préparent avec leurs clubs des compétitions internationales. L'effectif n'est pas encore arrêté et il sera le moment voulu", a-t-il souligné.

La préparation en prévision du mondial 2017 débutera en juin prochain juste après la fin du championnat national. " On ne peut pas entamer la préparation avant cette date, car les joueurs évoluant en division d'excellence, seront retenus par les matchs de championnat et d'autres se consacreront aux examens scolaires de fin d'année.

" L'organisation du championnat d'Afrique en Algérie, nous a forcé de monter une équipe compétitive constituée des U21 et U23, pour représenter dignement le pays et avec l'espoir d'arracher cette qualification. Maintenant que notre mission est accomplie, nous allons nous consacrer à la préparation en vue de ce mondial", a déclaré à l'APS, l'entraîneur national, Samir Zitouni.

Alger — L'équipe nationale algérienne de volley-ball (U 23/hommes) s'est qualifiée pour le Championnat du Monde 2017, prévu en Egypte, en battant son homologue mauricienne (3-0) (25-17, 25-18 et 25-14), mercredi à la salle OMS de Douera (Alger), lors du second match du Championnat d'Afrique des Nations, qualificatif aux joutes mondiales.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.