Tout bien considéré, l'on a envie de dire que petit à petit, l'Afrique du sud est en train de tomber de son piédestal. Jadis perçue comme un modèle sur le continent, la nation Arc-en-ciel n'en est plus une. Car, en plus des scandales à répétition dont s'est rendu coupable le président Zuma, le pays connaît, ces dernières années, une série de violences xénophobes qui tranchent avec l'idéal de Nelson Mandela.

Rien n'est moins sûr, quand on sait que Zuma fait partie du club des chefs d'Etat du continent qui sont vent debout contre la CPI qu'ils accusent de s'acharner contre les Africains. En effet, n'eût été la résistance de certains pays du continent, le divorce entre l'Union africaine (UA) et la CPI était acté depuis le sommet de Kigali, en juillet 2016.

Cela dit, on attend de voir la suite que lui et son gouvernement donneront à cette décision de justice qui sonne comme une victoire pour l'Alliance démocratique (DA), le principal parti d'opposition. Vont-ils se laisser convaincre en reconsidérant leur position ?

« La décision du gouvernement de signifier au secrétaire général de l'ONU son retrait de la CPI sans avoir obtenu l'aval du Parlement est inconstitutionnelle et invalide. Le président et le gouvernement doivent retirer leur notification dès que possible », a déclaré un juge de Pretoria, en la personne de Phileas Mojapelo.

Tous ceux qui espéraient un départ massif des pays africains de la Cour pénale internationale (CPI) doivent commencer à déchanter. Car, après les nouvelles autorités gambiennes qui viennent de faire volte-face en annonçant la suspension du processus de retrait de leur pays de la plus haute juridiction internationale, la justice vient aussi d'infliger un camouflet au gouvernement sud-africain en « jugeant invalide et inconstitutionnelle » sa décision de quitter la CPI.

