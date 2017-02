Madagascar: Le bicentenaire du traité de 1817

1817 - 2017 : cette année 2017 marque le bicentenaire du traité du 23 octobre 1817, entre le roi Radama et le Gouverneur de l'île Maurice, Robert Townsend Farquhar, au service de la couronne britannique. Il s'agit du premier traité international reconnaissant l'existence d'un État malgache. Pour surmonter les difficultés survenues en son absence, le Gouverneur Robert Townsend Farquhar obtint de Radama un «acte additionnel», signé le 11octobre 1820.

L'archiviste et paléographe, Jean Valette, de nombreuses années à la tête de nos Archives Nationales, a publié sur un accord préparatoire, du 4 février 1817, entre le capitaine Bibye Lesage, représentant de Farquhar envoyé à Antananarivo de novembre 1816 à avril 1817, et Radama «roi des Hova» (cf. Jean Valette, Le traité conclu entre Radama 1er et Lesage le 4 février 1817, Revue française d'histoire d'outre-mer, année 1974, volume 61, n°225, pp. 572-578).

En 1810, année de la mort d'Andrianampoinimerina sur le testament devenu légendaire de «ny ranomasina no valam-paria», Farquhar devenait administrateur intérimaire de l'île Bourbon (actuelle La Réunion), juillet 1810, et de l'île de France (actuelle île Maurice), décembre 1810. Ailleurs, sur un théâtre lointain, le Congrès de Vienne (novembre 1814 à juin 1815) liquidait la défaite de Napoléon et réorganisait l'Europe.

Le 20 avril 1815, dans une lettre au Secrétaire d'État au Foreign Office, Farquhar faisait la démonstration que Madagascar était une dépendance de l'île de France et qu'à ce titre, elle a été cédée par la France à la Grande-Bretagne par l'article 8 du Traité de Paris. Cette position initiale allait évoluer : le 8 septembre 1817, Farquhar répondait à un commissaire français, Martin de Lacroix, nommé par le Gouverneur de Bourbon (l'île a été rendue à la France en vertu du traité de Paris du 30 mai 1814) pour «la rétrocession à la France des établissements anglais à Madagascar», que Madagascar est un pays indépendant et que les Anglais n'y possèdent aucun établissement. Le 20 janvier 1822, Farquhar répondait encore au comte de Freycinet, gouverneur de Bourbon, qu'une expédition française s'était établie sur un territoire indépendant dont le souverain est lié par des traités avec la Grande-Bretagne (cf. Jean Valette, Les sources de l'histoire malgache au Public Record Office, Bulletin Académie Malgache, 1968, tome XLVI-1, XLVI-2, pp. 45-55).

Entretemps, est intervenu le traité du 23 octobre 1817, entre le Gouverneur de Maurice et Radama, «roi de Madagascar». Affaires maritimes Affaires coloniales Affaires Étrangères Les entreprises de Farquhar firent que, de 1817 à 1862, les relations malgacho-britanniques allaient surtout être malgacho-mauriciennes. Cependant, en 1820, une délégation de neuf jeunes gens partit pour l'Angleterre y apprendre des métiers pratiques et étudier les Humanités, auxquelles se consacrèrent les jumeaux Rahaniraka (1809-1862) et Raombana (1809-1855), respectivement nommé secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et secrétaire particulier à la Cour, à leur retour au pays en 1829. Le 5 décembre 1862, un mois après le décès de Rahaniraka, fut signé un nouveau traité anglo-malgache, Radama II étant roi, avant d'être assassiné six mois plus tard, et d'être rayé des tablettes royales du XIXe siècle.

La célébration du bicentenaire de 1817 pourrait offrir l'occasion de méditer sur la notion de succession d'États.