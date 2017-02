Madagascar: Le Syndicat des artistes médiateur dans «l'affaire Facebook»

Pour Lalatiana Rakotondrazafy, journaliste et leader du parti d'opposition Freedom, l'enjeu du débat se situe aussi dans l'interprétation du droit : « C'est là le débat, en fait. On peut effectivement se dire qu'il y a un vide juridique dans le droit malgache concernant la qualité d'un administrateur en terme judiciaire, mais la justice a décidé d'assimiler l'administrateur à un directeur de publication, donc responsable pénal. »

« On est en plein combat pour la dépénalisation des délits de presse, témoigne le chanteur Rossy, porte-parole du Syndicat. Donc on ne veut pas que ce soient des artistes qui ouvrent la voie à toute dérive qui consiste à emprisonner tous ceux qui parlent ou qui émettent des idées contraires aux autres sur Facebook. »

