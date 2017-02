Cameroun: Il n'y aura plus de voitures chinoises à la Camrail

Du changement dans la composition des trains au Cameroun : la société de chemins de fer Camrail a retiré tous les wagons CSR, achetés en Chine il y a seulement quelques années. Ces voitures chinoises sont mises en cause dans le drame d'Eseka d'octobre dernier, le déraillement d'un train reliant Yaoundé à Douala qui avait fait 79 morts. Mais pour l'instant, aucun lien n'est établi entre l'accident et cette décision.

Les fameuses voitures chinoises ont été retirées de la circulation, on leur préfère désormais des wagons français ou allemands, plus vieux mais plus efficaces.

Interrogée sur un éventuel lien avec l'accident d'Eseka en octobre, l'entreprise Camrail élude et explique. « Nous avons pris cette décision après avoir relevé des anomalies fin janvier. Les voitures achetées en Chine restent à l'arrêt en attendant, dit Camrail, une reprise en main par le constructeur. »

Ces voitures sont au cœur de l'enquête sur le drame d'Eseka. Des employés de Camrail dénoncent depuis longtemps déjà des négligences et assurent que ces voitures chinoises freinent mal. Pour compenser, explique un syndicaliste, on avait pris l'habitude de mettre ces wagons au milieu du train et de les encadrer en plaçant des voitures françaises ou allemandes à l'avant et à l'arrière.

L'un des experts ferroviaires mandatés par la justice camerounaise est arrivé à la même conclusion : des défauts connus sur les voitures chinoises qui selon lui mettent directement en cause la responsabilité de Camrail. Mais l'entreprise ne commente pas pour l'instant. Dans son rapport intermédiaire d'enquête, Camrail dit ne pas être en mesure de confirmer avec certitude les causes de l'accident et demande une expertise internationale.