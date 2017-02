Gambie: 174 détenus incarcérés sous Yahya Jammeh graciés

Le nouveau chef de l'Etat gambien a déjà libéré plusieurs prisonniers politiques, une quarantaine en décembre suite à la présidentielle, et en janvier aussi. C'est ainsi que l'opposant historique Ousainou Darboe a été libéré en décembre. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Le nouveau ministre de l'Economie et des Finances Amadou Sanneh a retrouvé la liberté en janvier. Amnesty n'a pas connaissance d'autres cas de prisonniers politiques encore en détention mais il faudra attendre un audit.

Tous attendaient d'être jugés pour des délits de droit commun. Ils ont à présent rejoint leurs familles. Pour Stephen Cockburn, le directeur adjoint d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest, cette grâce est une façon de reconnaître les conditions de vie particulièrement difficiles dans les prisons de Yahya Jammeh. L'impossibilité pour beaucoup de voir un avocat, un geste pour dire que dans la nouvelle Gambie, on n'accepte plus ces conditions.

