Congo-Kinshasa: Violences dans le Kasaï - Le gouvernement annonce une enquête à partir des vidéos

Le gouvernement annonce qu'une commission d'enquête composée de hauts magistrats militaires, va se rendre dans le Kasaï. Son but : «clarifier» les actes de violences révélés par trois vidéos circulant sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des vidéos qui montrent des hommes en uniforme tirer sur des civils, et notamment des mineurs, armés au mieux de bâtons.

Rétropédalage des autorités congolaises. Le gouvernement assure qu'une enquête va finalement être menée sur des massacres révélés par des vidéos non identifiées mais diffusées sur internet. Ces vidéos mettent en cause des soldats congolais en poste dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. Ces soldats sont soupçonnés d'avoir massacré des civils désarmés. Jusqu'au week-end dernier, le gouvernement avait qualifié ces vidéos de «montage grossier», refusant de mener des investigations sur les agissements de ses forces armées.

