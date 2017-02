Cameroun: Affaire de la liste additive « tribaliste » du MINEE

Tenez, le Directeur des Affaires générales (DAG) est originaire du Sud ; le Directeur de l'Electricité est un jeune de 34 ans originaire du Sud, le Directeur des Energies renouvelables et de la Maîtrise des énergies, un autre jeune de la trentaine originaire du Littoral ; le Directeur des Produits pétroliers et du Gaz est du Sud-ouest ; le directeur des Affaires juridiques, jeune de 35 ans originaire du Sud-ouest ; le Chef de Division des études de la prospection et de la coopération est quant à lui de l'Est ; le Chef de la cellule de Communication est de l'Ouest ... la liste est loin d'être exhaustive. Peut-on dire au regard de la répartition des responsabilités au ministère de l'Eau et de l'Energie que le ministre est « tribaliste », si ce n'est de la mauvaise foi.

Et pourtant la représentativité de quasiment toutes les régions du pays, est très perceptible sur cette autre liste et dans chacune des 07 branches. La publication de cette liste n'a d'ailleurs occasionné aucune protestation.

Le ministre de l'Eau et de l'Energie, Basile Atangana Kouna, est mangé dans toutes les sauces. Le comble de la mauvaise foi est atteint lorsque les mêmes commentateurs cèdent à la tentative de la manipulation et de la désinformation à partir de propos convenus ou de propositions déjà entendues.

Il suffit de lire les commentaires, de regarder les débats et d'écouter des émissions radiophoniques interactives, consacrés à ce sujet dont l'intérêt humain, politique, social et... commercial n'échappe à personne.

C'est sans doute l'actualité qui suscite débats et émoi au sein des rédactions, des réseaux sociaux et dans l'opinion ces derniers jours au Cameroun.

Depuis quelques jours, les populations sont abreuvées de désinformation et de manipulation à travers les réseaux sociaux, voire l'acharnement de certains médias dans le traitement de l'actualité de la liste additive d'admis, pour la formation de techniciens et d'ingénieurs pour le projet national d'électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque. Un objectif : abattre impérativement Basile Atangana Kouna.

