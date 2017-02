Cameroun: Basile Atangana Kouna - " Des techniciens et ingénieurs immédiatement disponibles"

interview

Le ministre de l'Eau et l'Energie réagit au sujet de la publication de la liste additive du projet d'électrification de 166 localités par systèmes photovoltaïques.

La liste additive des candidats retenus pour la formation des Techniciens et Ingénieurs du Projet d'électrification de 166 localités par systèmes solaires photovoltaïques a été rendu publique. Après sa publication, certains journaux en ont fait leurs titres en relevant surtout son caractère tribal. Comment réagissez-vous au caractère tribal attribué à cette liste ?

J'ai suivi ce qui m'a été rapporté par ouï-dire et j'ai pu consulter certains titres de journaux qui ont traité de cette affaire de recrutement des Techniciens et Ingénieurs pour le compte du Projet d'électrification de 166 localités par systèmes solaires photovoltaïques.

J'avoue que j'ai été très franchement interloqué, choqué et même dépité de la manière dont une certaine presse s'est saisie de ce dossier, une manière qui pour moi, relève de la pure désinformation et d'une volonté gratuite de nuire.

Sur quels critères ces candidats ont-ils été retenus ?

Je tiens à vous faire observer à cet égard, pour la bonne information de vos lecteurs et de l'opinion en général, que le projet des 166 localités n'est en réalité que la phase pilote d'un projet plus étendu qui tend à l'électrification, en plusieurs phases, de 1.000 localités par systèmes solaires photovoltaïques au Cameroun.

Les 166 localités concernent ainsi la première phase qui, à ce jour, est réalisée à peu près à 60%, principalement dans les Régions du Centre et du Sud.

Pour l'opérationnalisation des infrastructures photovoltaïques déjà installées dans certaines de ces localités, il importait de recruter, pour une formation préalable, des Ingénieurs, Techniciens, Monteurs et commerciaux qui devront s'occuper de la maintenance et de l'entretien des équipements techniques d'une part et de la gestion des questions administratives, financières et commerciales d'autre part.

C'est dire que ce premier recrutement répondait à un besoin spécifique pour l'opérationnalisation des centrales déjà installées dans certains villages ; et il faut d'ailleurs dire qu'au regard de la liste officielle récemment publiée, l'on peut aisément se rendre compte, avec un peu d'honnêteté, que toutes les régions sont représentées ; pour ce qui est de la liste additive, elle a été publiée en tenant compte du taux de réalisation du projet dans les Régions du Centre et du Sud où ce taux est de 30%, le but étant d'avoir des techniciens et ingénieurs et autres personnels immédiatement disponibles, facilement mobilisables et aptes à s'intégrer rapidement dans les zones d'intervention, étant entendu qu'il y a des exigences de proximité, de coût et de délai minimum d'intervention.

En tout état de cause, le recrutement va se poursuivre de manière progressive, au fur et à mesure que le Projet va s'étendre et s'opérationnaliser sur l'ensemble du territoire et va tenir compte de la spécificité en terme de langue, de culture et de pratique propres à chaque Région. C'est ainsi qu'il faudra comprendre l'esprit du projet avant de tirer toutes conclusions hâtives.

Sur quels critères les candidats ont été retenus ?

Pour ce recrutement, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et publié dans le Quotidien gouvernemental, Cameroon Tribune, pour respecter les principes d'équité, d'égalité des chances et d'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics, l'objectif ayant été de sélectionner les différents candidats selon leur niveau de compétence pour la formation et les emplois envisagés. Et les meilleurs au vu des dossiers recueillis ont été retenus

Quel est le bien-fondé de ce projet ?

S'agissant du bienfondé du Projet, le projet d'électrification de 166 localités par systèmes solaire photovoltaïques, fruit de la coopération entre la République du Cameroun et la République Populaire de Chine, vise la construction de mini-centrales solaires d'une capacité totale de 11,2 Mw.

La mise en place des réseaux de distribution et l'installation d'un système de comptage et de facturation de l'énergie pour alimenter en énergie électrique 22 000 ménages à travers les 10 régions en zone rurale.

Aussi, les localités ciblées sont celles qui sont éloignées du réseau couvert par l'opérateur conventionnel qu'est Eneo Cameroun. Il est donc question d'augmenter le taux d'électrification en zone rurale tout en améliorant les conditions de vies des populations vivant dans ces zones éloignées.