Cameroun: Conjoncture - Le gouvernement fait appel au FMI

Lors de l'inauguration du pavillon France à Promote 2017, Louis Paul Motaze avait déjà indiqué qu'il ne s'agissait pas pour le Cameroun de replonger dans l'austérité des précédents plans d'ajustement structurels (de 1988 à 2009) conduits par l'institution de Bretton Woods. « Quand bien même on aurait à réduire telle dépense ou tel investissement, qu'on continue de créer les richesses et la croissance.

Le plan anti crise économique du gouvernement s'appuie sur une période transitoire de trois ans (2017-2019), pendant laquelle l'accent sera mis sur l'achèvement des projets structurants de première génération en cours d'exécution, l'accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles dans les secteurs clés de notre économie, l'identification et la maturation des projets de deuxième génération, ainsi que l'accompagnement plus accru du secteur privé à travers l'octroi des appuis directs et la promotion des champions nationaux dans les secteurs où le pays dispose des avantages comparatifs.

Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Louis Paul Motaze a présidé le lundi 20 février 2017 dans son Cabinet, une séance de travail avec une délégation du Fonds Monétaire International, conduite par Corinne Delechat et composée d'une dizaine d'experts.

