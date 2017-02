Algérie: Le risque d'asphyxie causé à 90% par le manque d'aération chez les ménages à Alger

La compagnie recommande aussi d'éviter d'installer les chauffe-bains et les chauffe-eau à l'intérieur des sanitaires et des salles de bain en expliquant que "le monoxyde de carbone est un gaz indétectable par nos sens, car inodore, incolore et non irritant".

Il y aussi les installations non adaptée lorsque le chauffe-bain et le chauffe-eau sont situés à l'intérieur de la salle de bain ou des sanitaires.

Il ajoute que "chaque année, plusieurs incidents graves d'intoxication au monoxyde de carbone sont enregistrés" et que différentes autres sources d'intoxication sont identifiées tels que "le problème d'évacuation des gaz brûlés" lorsque le chauffage gaz et le chauffe-bain ne sont pas raccordés à un conduit d'évacuation.

Alger — Le manque d'aération et l'impossibilité d'évacuation de l'air vicié est responsable à 90% du risque d'asphyxie chez les ménages à Alger, a indiqué la société de distribution de l'électricité et du gaz d'Alger (SDA).

