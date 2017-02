*Le monde entier a fêté ce mardi 21 février 2017, la Journée Internationale de la langue maternelle. C'est dans ce cadre que l'observatoire des langues a organisée ce mardi 21 février, au Centre Wallonie-Bruxelles, dans la salle Jacques Brel, une rencontre scientifique autour du thème : «Vers des avenirs grâce à l'éducation multilingue».

En effet, cette rencontre a porté sur le contact des différentes langues congolaises entre elles, des langues congolaises avec celles qui sont arrivées sur le sol africain par le canal de la colonisation en RD. Congo. D'où, plusieurs chercheurs, professeurs et acteurs de la société civile ont pu échanger sur la communication en plusieurs langues dont dispose la RD. Congo moyennant différents thèmes, dont a été le cas, dans la traduction de la bible, l'apprentissage des langues et des signes dans le renouvellement de la langue maternelle par le moyen de l'empreinte linguistique en contexte multiple, de la dynamique linguistique dans des ménages de Kinshasa ainsi que de la communication au sein des Etats-Unis.

Mme Bijou Mputu, Présidente de la Fondation GRADI, a parlé, à son tour, de la langue des signes dans l'éducation.

Expliquant que les signes gestuelles ont toujours été utilisés pour communiquer avec des personnes sourdes ou celles qui écoutent dans diverses situations.

Elle a dit que la langue des signes désigne, en plus, la langue gestuelle, composée des systèmes et gestes conventionnels, des mimes, des expressions faciales et mouvements corporels, des signes de la main, des doigts ainsi que de l'utilisation de la main, pour représenter les lettres de l'Alphabet français : (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, q, r, s, t, u, v, w, x, y et z).

Par ailleurs, elle a eu à expliquer que les signes représentent généralement des idées complètes et nuancées, pas seulement des mots individuels mais, elle assure aussi toutes les fonctions et les remplit par des langues orales méritant un apprentissage humain.

Elle a même indiqué qu'en Afrique, aucun pays n'a un plan de vulgarisation de la langue des signes. En RD. Congo, au niveau de l'éducation scolaire, la langue et les signes ne sont pas connues.

D'où, la Fondation GRADI déploie des efforts depuis 2013, pour l'intégration des personnes ayant des difficultés des signes et encourage à une éducation adaptée à leurs besoins. C'est une Fondation qui concoure également à valoriser la personne sourde et la reconnaissance de la langue des sourds, tout en défendant ses droits à l'information socioculturelle.

Selon elle, en effet, la communication verbale devient de plus en plus moins active en Afrique, en RD. Congo, en particulier, et elle croit, selon elle, que la prochaine réunion des langues des signes au Pays-Bas, en Juillet 2017, pourrait, sans nul doute, éveiller la conscience des autorités en cette matière.

Mme Bijou Mputu a signalé, enfin, qu'elle prône pour la reconnaissance et le soutien, la langue des signes tout en dénonçant, in fine, sa non-application en RD. Congo. Le plaidoyer de GRADI trouve-là, tout son fondement, a-t-elle conclu.