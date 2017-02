Madagascar: Ligue des Champions - Mika Rabeson déterminé

Le capitaine Mika Rabeson se dit prêt, et son équipe avec lui, et le fait savoir. Il ne sous-estime en rien le Coton Sport, futur adversaire de la Cnaps.

xCertes, la CNaPS Sport a perdu lors de son match retour, face au Township Rollers FC, samedi à Gaborone (2-3), en tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF (Confédération africaine de football). Mais les Caissiers sont, tout de même, qualifiés aux dépens des Botswanais, grâce à leurs deux buts à l'extérieur.

Outre la réalisation d'Éric en deuxième période, l'ouverture du score, par Niasexe dès la douzième minute, a concrétisé la détermination des champions de Madagascar, d'après le capitaine Mika Rabeson : « La rencontre de samedi a été difficile. On parle de C1, et donc, le niveau est très relevé. À l'aller, il y a eu quelques failles et on a offert un cadeau au Township (NDLR: victoire deux buts à un). Un but d'avance, c'est une marge très serrée. On était vraiment déterminé à aller chercher la qualification dès l'entame de match, lors de cette deuxième confrontation, et cela nous a permis d'inscrire le premier but rapidement. »

Si la CNaPS Sport est au rendez-vous du deuxième tour, c'est aussi parce que son entraîneur, Tipeh, a fait les bons choix. Entre autres, il a aligné, d'entrée à la pointe de l'attaque, Niasexe, auteur du premier but. Et par la suite, il a remplacé ce dernier par Éric, qui a rajouté un deuxième pion, quelques secondes après son arrivée sur la pelouse. « Comme on dit, c'était un coaching gagnant. La stratégie mise en place par notre entraîneur a payé », poursuit Mika.

Nation de football

Au prochain stade de la compétition, la CNaPS Sport affrontera le Coton Sport du Cameroun. L'unique confrontation d'un club malgache avec une formation camerounaise, remonte à 1984, en huitième de finale de cette C1. À l'époque, le FIMA et le Canon de Yaoundé s'étaient séparés sur un score nul et vierge à Mahamasina, avant que le Canon ne l'emporte par un but à rien sur son terrain. « Le Cameroun est connu comme étant une nation de football. Sa sélection a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quelques semaines. À nous d'élever notre niveau de jeu pour rivaliser avec eux », rajoute Mika à ce propos.

Le Coton Sport est un club reconnu sur la scène africaine. Il a déjà soulevé le trophée de la Ligue des Champions à trois reprises dans son histoire. En tour préliminaire, il s'est baladé, face à un adversaire largement à sa portée, à savoir l'Atalabra du Sud-Soudan, balayé sur un total de six à un à l'issue des matches aller et retour.