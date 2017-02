Ile Maurice: Allégations de fraude - Le lanceur d'alerte de la Mauritius Housing Company passera devant un comité disciplinaire

La Mauritius Housing Company (MHC) pourra traduire devant un comité disciplinaire un de ses employés, Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck, Head Corporate Planning and Development. En effet, l'ordre intérimaire émis contre la direction de la MHC l'interdisant de prendre des mesures à l'encontre de cet employé a été annulé, mercredi 22 février.

Ranjivsingh Rishi Kumar Boolauck avait obtenu, le 15 février 2017, un ordre interdisant à la MHC d'instituer un comité disciplinaire pour l'entendre. Mercredi, la direction de la MHC a été convoquée devant la juge Rita Teelock, siégeant en référé. Elle s'est engagée à ne pas inclure les noms de ceux que Ranjivsingh Boolauck a dénoncés à la commission anticorruption pour faire partie de ce comité disciplinaire.

La direction de la MHC a aussi affirmé que Ashvina Rajcoomar Kalapnath, chef du département des ressources humaines p.i., n'adressera plus de correspondance à Ranjivsingh Boolauck par rapport aux travaux du comité disciplinaire et ne fera pas partie de ce comité. Devant les engagements pris par la direction de la MHC, l'homme de loi de Ranjivsingh Boolauck a abandonné sa motion.

Pratiques frauduleuses

Dans son affidavit, Ranjivsingh Boolauck avait affirmé que le but du comité disciplinaire était de le faire partir de la MHC avec effet immédiat. Il avait indiqué qu'un comité disciplinaire ne pouvait enquêter sur des cas de fraude et de malversation à la MHC. Il avait expliqué que la commission anticorruption et la police enquêtent déjà sur ces cas qui ont fait l'objet de dénonciations.

Ranjivsingh Boolauck, qui est actuellement interdit de ses fonctions, a accusé plusieurs cadres de la MHC de pratiques frauduleuses. Il a retenu les services de Me Nilkant Dulloo, avocat, et Me Kaviraj Bokhoree, avoué.