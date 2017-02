Madagascar: Partis politiques - Une liste de recommandations à la CENI

L'atelier interactif des partis politiques organisé conjointement par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et le PNUD a pris fin hier. Ils étaient plus d'une soixantaine de partis politiques, ayant ou non des élus parlementaires, et de différentes obédiences à participer activement à cet atelier, émettant leurs autocritiques et leurs propositions pour améliorer le leadership politique et éclaircir les rôle et place des partis politiques dans la consolidation de la démocratie.

Les qualités et caractéristiques d'un leadership politique éclairé, inclusif, visionnaire et consensuel, la place et le rôle des partis politiques dans la promotion de l'Etat de Droit.

Le bilan du paysage politique traitant les cas de transhumance, de coalition idéologique et de militantisme, les mécanismes de coopération entre partis politiques, ainsi que la pratique d'inclusion et de cohésion sociale ont été spécifiquement débattus avec la facilitation des personnes ressources du PNUD, de la CENI et du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Expériences. Pour chaque thème, les partis politiques présents à l'atelier ont revu les expériences positives de Madagascar, les défis et points à améliorer et les recommandations à émettre par acteur.

A l'issue des discussions, les partis politiques ont établi une liste de recommandations s'adressant aux partis politiques eux-mêmes, à la communauté internationale, au gouvernement et à la commission électorale nationale indépendante.

« Le changement vient de l'intérieur et dépend de l'appropriation des acteurs de la mise en œuvre et du suivi de chaque recommandation » a soutenu Violet Kakyomya, la Représentante résidente du PNUD à Madagascar en participant aux deux jours d'atelier avec les partis politiques.

Rappelons que cet atelier interactif des partis politiques est le deuxième du genre avec l'appui du PNUD après celui du mois d'août 2016.