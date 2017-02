Togo: Sani Yaya fixe le cap

Le nombre de bénéficiaires de la finance décentralisée s'est accru en un an, pour atteindre plus de 2 millions de clients/adhérents.

Le secteur bancaire, dans son ensemble, a également retrouvé sa rentabilité, avec un résultat net global estimé à 62 milliards en 2016 contre une perte de 50 milliards un an plus tôt, a indiqué M. Yaya.

L'encours des dépôts a progressé de 15% en un an pour atteindre 1.474 milliards de Fcfa au 31 décembre 2016, et l'encours des crédits de 16% pour s'établir à 1.169 milliards.

Etaient notamment présents, le président de l'APBEF (Association des banques et établissements financiers) et le celui de l'AP-SFD (Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés).

