Togo: Brassage des cultures

Pendant une semaine (26 février-4 mars), un conteur (Joseph Bessan), une slammeuse (Wapondi), et huit écrivains togolais (Sami Tchak, Sophie Ekoué, Kangni Alem, Germaine Anate, Koffi Boko, Alexandre Goli, Claude Assiobotis, Thérèse Karoué), sillonneront cinq villes du pays (Dapaong, Kara, Sokodé, Atakpamé, Lomé) pour parler de la littérature en général et faire la promotion de leurs œuvres.

