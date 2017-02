Afrique de l'Ouest: Journée du 8 Mars - Le Groupe AllAfrica Global Media Célèbre la Femme Africaine à Bamako

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à Bamako, une journée de réflexion sur le thème : «L'autonomisation économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique». Cette manifestation est placée sous le haut patronage et la présence effective de Aminata Maiga Keita, Première Dame du Mali.

Selon un communiqué, cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP).

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions utiles notées en faveur de la lutte pour l'épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée Internationale de la femme dans la capitale malienne.

Mariama Sy, Directrice Régionale d'AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l'optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. C'est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique, a saisi l'occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en partenariat avec l'UNHLP.

Selon la même source, l'objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d'une part, et d'autre part, célébrer les performances des femmes et du mouvement d'autonomisation économique des femmes, tout en renforçant l'appel à l'accélération de l'égalité des sexes et à l'accès à l'éducation des jeunes filles.

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies et moyens pour accroître l'autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l'emploi, aux services financiers, et non financiers (fonciers et formation).

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Aminata Maiga, Première Dame de la République du Mali , qui se distingue à travers les actions de son ONG AGIR , recevra un Prix d'honneur AllAfrica. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.