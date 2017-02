Madagascar: Concert - Njakatiana vise le Coliseum pour ses 25 ans de scène

Même s'il a pleinement assuré le show au palais des Sports et de la Culture, le public qui n'en a jamais assez de festoyer avec lui, est resté sur sa faim. Ainsi, Njakatiana et ses musiciens, accompagnés d'une belle brochette d'invités de renom, redoubleront d'efforts pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce concert. Toujours avec Mi-Art-Pro à l'organisation, ce concert laissera la part belle à la nostalgie.

Ainsi, pour célébrer une fois encore dans les règles de l'art et comme il se doit son quart de siècle de carrière, Njakatiana convie le public de la ville des Mille à se joindre à lui au Coliseum Antsonjombe. Un rendez-vous inédit qui promet d'enchanter les inconditionnels du chanteur, puisque ce sera bel et bien toute une performance à la hauteur de sa renommée que Njakatiana promet pour ce concert unique.

Après avoir conquis le palais des Sports et de la Culture Mahamasina dans l'après-midi du 12 février, Njakatiana n'est pas prêt de s'endormir sur ses lauriers. Il prévoit d'ores et déjà de belles retrouvailles avec le public, le 11 mai, au-delà de ses cabarets conviviaux et chaleureux, durant lesquels il se plait à être au plus près de ses fans. Njakatiana est connu pour faire rarement dans la demi-mesure, pour ce qui est de ses concerts, qu'il préfère spectaculaires à chaque fois.

