Burkina Faso: Mahamadou Zongo, ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire

interview

Le Pr Mahamadou Zongo est, depuis sept mois, l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Nommé en conseil des ministres le 20 juillet 2016, Pr Zongo a présenté ses lettres de créance aux autorités ivoiriennes, quelques jours plus tard. C'était juste avant le Ve sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre les deux pays, tenu en fin juillet 2016, à Yamoussoukro. Ce maître de conférences en sociologie, auteur de plusieurs publications, nous a accordé une interview, dans la soirée du jeudi 16 février 2017, en marge de la visite de deux ministres burkinabè à Abidjan. Dans l'entretien, il aborde, entre autres, sa mission de diplomate, les difficultés rencontrées par ses compatriotes vivant au bord de la Lagune Ebrié.

Que peut-on retenir des six mois que vous avez passés en tant qu'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire ?

Les six mois passés en qualité d'ambassadeur en Côte d'Ivoire nous ont permis de nous approprier des dossiers. Vous vous rappelez certainement qu'à peine nous avons présenté nos lettres de créance, il y a eu le Ve sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui s'est déroulé à Yamoussoukro, en juillet 2016. Après cela, j'ai pris officiellement possession de mes locaux, en vue de prendre connaissance des dossiers en cours, mais aussi de nouveaux dossiers. L'administration étant une continuité, nous avons assuré le travail quotidien. Nous avons eu des échanges avec les autres diplomates présents ici en Côte d'Ivoire et surtout avec les autorités ivoiriennes. Nous avons également eu des contacts avec des ressortissants burkinabè installés à Abidjan et dans la zone de Soubré. Il faut noter que nous poursuivons ces rencontres avec les compatriotes, étant donné que les ressortissants burkinabè sont très nombreux en Côte d'Ivoire.

Justement, à combien peut-on estimer le nombre de Burkinabè vivant en Côte d'Ivoire ?

Il y a des chiffres très précis. Les statistiques effectuées par l'Etat ivoirien ont permis de dénombrer 3 millions 553 mille 636 Burkinabè vivant en Côte d'Ivoire. Il s'agit de chiffres exacts datant de 2014 et obtenus auprès de l'Institut national de statistiques de la Côte d'ivoire.

Gérer un effectif de ressortissants aussi élevé n'est sans doute pas chose aisée. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ?

Il convient d'abord de noter que l'installation des Burkinabè sur le sol ivoirien n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. Le district d'Abidjan, à lui seul, regroupe 11,96% du chiffre que je vous ai donné tantôt. Dans la grande majorité, les Burkinabè se retrouvent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, l'on dénombre, selon les chiffres officiels, 61,98% des ressortissants burkinabè vivant en territoire ivoirien. Les problèmes de tous ces Burkinabè qui remontent à notre niveau sont de plusieurs ordres. A cause de notre nombre, nous avons des difficultés d'organisation. En effet, rien qu'à Abidjan, nous avons beaucoup d'associations. Il n'y a pas de modalités pour le choix des responsables desdites associations. Ce qui engendre, très souvent, des conflits de leadership. En définitive, le principal problème à Abidjan réside dans la multiplicité des associations et dans la chefferie.

L'autre problème qui remonte à notre niveau concerne l'interprétation des textes où l'on a tendance à croire que la législation ivoirienne exproprie les populations étrangères des terres. Ce qui est fondamentalement faux. La nouvelle constitution ivoirienne en son article 12 stipule que : «seul l'Etat ivoirien, les collectivités territoriales et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent prétendre à la propriété foncière». Cependant, cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas Ivoiriens, sont d'office expropriés. Il y a une différence à établir entre la propriété foncière, le droit de propriété et le droit d'exploitation. Tous ces droits sont garantis.

Par conséquent, il n'y a aucun risque de dépossession de qui que ce soit en milieu rural. Mais comme nous avons une population fortement analphabète, ces textes ne sont pas souvent compris. Nous avons plus de 67% des populations burkinabè vivant en Côte d'Ivoire qui n'ont aucun niveau d'instruction. La méconnaissance des textes et le fait de ne pas participer aux rencontres initiées par les autorités ivoiriennes, ont pour beaucoup dans cette situation d'incompréhension. Nous avons l'impression que les Burkinabè vivent avec les «ont-dit» qu'avec le contenu réel des choses. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes qu'une connaissance minimale des textes aurait pu permettre d'éviter.

Mais avec les autorités ivoiriennes, nous sommes en train d'œuvrer à ce que les Burkinabè participent, comme toutes les autres communautés, aux différentes sorties effectuées dans les régions du pays pour expliquer la réalité des textes. L'autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans le district d'Abidjan est que plusieurs de nos ressortissants vivent dans les quartiers dits précaires. Avec les réaménagements urbains actuels dans la ville d'Abidjan, il y a des délais qui sont donnés aux personnes concernées, pour déguerpir. Cependant, beaucoup de personnes, certainement à cause du passé, pensent que ces délais ne pourront pas être respectés. Mais avec le concours du consulat et les autorités ivoiriennes, nous arrivons à gérer, de manière normale, toutes ces situations.

Où en est-on avec la préoccupation des ressortissants burkinabè concernés par l'occupation illégale de la forêt classée du mont Péko, à l'ouest de la Côte d'Ivoire ?

Le mont Péko a été beaucoup médiatisé ces dernières années, alors que c'est un problème ancien. En effet, l'occupation illégale du parc naturel remonte à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Avec les problèmes que le pays (Côte d'Ivoire) a connus, l'autorité de l'Etat n'était pas présente pour empêcher l'installation illégale des populations dans cette zone du mont Péko. Après la crise post-électorale, l'Etat ivoirien s'est engagé à restaurer les forêts illégalement occupées. Le mont Péko n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Selon les chiffres à notre disposition, il y a, en Côte d'Ivoire, 231 forêts classées occupées de manière illégale.

Pour revenir à l'actualité du mont Péko, à partir de 2013, il y a eu des échanges entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pour procéder, dans un premier temps, au recensement des occupants de cette forêt classée, suivi d'une campagne de sensibilisation et enfin, de l'évacuation. En 2013, les occupants ont demandé un délai de deux à trois ans afin de se préparer et partir. Le délai a été accordé au regard des négociations qui ont lieu. Et enfin de compte, au mois de juillet-août 2016, il y a eu des opérations d'évacuations.

A l'état actuel, le mont Péko a été évacué. Selon les chiffres, 52 000 personnes y étaient dont la grande majorité est composée de Burkinabè. Le 12 février dernier, un comité mixte d'experts burkinabè et ivoiriens y est allé faire l'état des lieux et voir les dispositions à prendre. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités ivoiriennes qui ont pu évacuer les lieux de manière pacifique et qui ont pris des dispositions pour la prise en charge de ceux qui étaient dans la forêt. Toute la difficulté pour nous aujourd'hui est la diversité de personnes qui y étaient, à savoir ceux qui sont venus directement du Burkina Faso et ceux de nos ressortissants issus d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Certains étaient confrontés à des manques de terre et à des vieillissements des plantations alors que sur le site du mont Péko, les rendements étaient très élevés. Aujourd'hui, nous ne savons pas très bien quelles sont les destinations que les uns et les autres ont choisies. C'est dans ce sens que le comité mixte, qui avait été mis dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération (TAC), est allé vérifier sur le terrain pour prendre des dispositions.

Lors de sa dernière session, en juillet 2016, le Traité d'amitié et de coopération (TAC) avait évoqué la question de la mise en place des consulats du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors ?

M.Z.: Il convient de signaler d'entrée que la mise en place des consulats n'est pas liée au TAC. Le Traité d'amitié et de coopération est un formidable outil qui permet de régir, de manière harmonieuse, les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cependant, la création des consulats burkinabè ici, relève de la volonté des autorités de notre pays de rapprocher l'administration des administrés. A ce sujet, des démarches ont été effectuées dans le but de transformer le consulat honoraire de Soubré en consulat général. Les réflexions sont très avancées. Il y a d'autres zones du pays (Côte d'Ivoire) qui font actuellement objet d'étude. Les propositions seront faites au regard de la concentration de la population. Il faut rappeler que le grand-ouest de la Côte d'Ivoire concentre 61,98% des Burkinabè vivant dans ce pays. Par conséquent, cette zone n'a pas les mêmes réalités que le Nord ou le Nord-Est ivoirien qui regroupent à peine 10,80% de nos ressortissants. Une fois les réflexions terminées, nous allons reverser les résultats aux autorités pour une prise de décision adéquate.

Actuellement, au Burkina Faso, l'heure est à la démarche pour la rédaction d'une nouvelle Constitution. En principe, dans quelques jours, la Commission constitutionnelle va effectuer des missions pour expliquer le projet. Comment comptez-vous accueillir et organiser cette mission, en Côte d'Ivoire ?

Nous avons été contactés par des représentants de la commission constitutionnelle en vue d'organiser une mission de restitution ici en Côte d'Ivoire. Nous attendons toujours la mission. En attendant, nous avons évalué le coût de la mission, en ce sens que pour une restitution, il faudrait que les différentes régions de la Côte d'Ivoire soient représentées. Il va falloir faire déplacer des ressortissants burkinabè de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc fait des évaluations que nous avons soumises à qui de droit.

A l'issue des évaluations, ce coût est estimé à combien ?

Permettez-moi de ne pas pouvoir vous livrer des chiffres. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous avons fait des hypothèses. Par exemple, si l'on doit prendre en compte uniquement les délégués CSBE (Conseil supérieur des Burkinabè de l'extérieur, Ndlr) qui sont au nombre de 17, ce ne sera pas le même coût que si l'on doit faire venir les délégués consulaires qui sont autour de 330 personnes. Les dépenses dépendront aussi de la durée de la mission. Ce qui fait que ce serait hasardeux d'avancer un chiffre à propos du budget qui sera consacré à la mission.

En attendant la mission de restitution, les Burkinabè vivant en Côte d'Ivoire vous ont-ils exprimé leurs attentes concernant la future nouvelle Constitution ?

Bien sûr qu'ils ont exprimé des attentes. D'abord, il faut noter que pour la première fois, il y a eu un représentant des ressortissants burkinabè vivant en Côte d'Ivoire qui a participé, à Ouagadougou, aux travaux de la Commission constitutionnelle. Ensuite, l'une des attentes après la quasi-certitude que la population a de participer aux élections, c'est qu'au niveau de la représentation nationale, que l'on tienne compte des Burkinabè vivant en Côte d'Ivoire.

Peut-on affirmer que l'axe Abidjan-Ouagadougou est maintenant sans embrouille sur le plan diplomatique, après quelques bisbilles ayant entaché les relations, notamment, durant la transition burkinabè en 2015?

Depuis que je suis là, je n'ai pas noté de nuage. Dans mes contacts avec les autorités ivoiriennes, je n'ai pas senti un seul moment des distances. Bien au contraire, il y a beaucoup de facilités qui nous sont accordées. Et même certaines activités que nous menons ici et qui nécessitent des démarches préalables approfondies, sont très facilitées. D'une manière générale, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Qu'à cela ne tienne, les difficultés passées doivent être considérées comme la résultante de l'interpénétration de nos relations. Nous sommes plus de trois millions de Burkinabè ici en Côte d'Ivoire. C'est presque du jamais vu de par le monde. Par conséquent, les problèmes qui apparaissent doivent être interprétés comme la conséquence logique de la nature de nos rapports. Il faut savoir que les grandes amitiés ne sont jamais exemptes de problèmes. Il convient toujours de surmonter les difficultés et de les résoudre de façon pacifique. En conclusion, pour nous, même si par moment, l'axe Abidjan-Ouagadougou tangue, il reste toujours sur le droit chemin.