Cote d'Ivoire: "Nous voulons être un acteur clé au service de l'économie ivoirienne", Frédéric Oudea (DG groupe de la Société Générale)

Jouer sa partition dans l'essor de l'économie ivoirienne. Telle est la vision du Groupe Société Générale (GSG), dont le directeur général, Frédé- ric Ouda, a eu un entretien avec le Président de la République, Alassane Ouattara, hier au Palais de la Présidence au Plateau. Au terme de plus d'une demie heure d'échange, le patron du GSG a indiqué avoir réaffirmé au chef de l'Etat, l'engagement de son institution dans le financement de l'économie ivoirienne, surtout à une période charnière où la filiale du Groupe en Côte d'Ivoire (la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire - SGBCI), leader sur le marché bancaire ivoirien, dit-il, a de nombreux projets dans le pays.

A cet égard, il a révélé que la Société Générale a lancé de nouvelles initiatives destinées aux entreprises ivoiriennes, notamment une salle de marchés qui apporte tous les services en matière de changes ; une équipe dédiée au financement des infrastructures et de grands projets, etc. mais également une nouvelle banque dite alternative avec une marque appelée "Youp". Laquelle permettra, ajoute-t-il, d'offrir aux citoyens ivoiriens des paiements sécurisés sans même avoir nécessairement un compte bancaire ou passer dans une agence de la filiale. Tout ceci, a ajouté Frédéric Oudea, pour mettre en exergue l'ambition de son groupe, celle d'être un acteur substantiel dans le paysage économique. « Nous voulons être un acteur clé au service de l'économie ivoirienne qui a connu une croissance très forte ces dernières années », a-t-il souhaité. Dans ce cadre, il a fait remarquer que cette participation à l'essor de l'économie ivoirienne s'inscrit également dans une perspective plus large en essayant de tirer parti de tous les flux commerciaux au niveau de la sous- région, en particulier par la mise à disposition des accès aux réseaux internationaux du groupe. Au regard de cette vision, le directeur général a indiqué qu'il était donc de son devoir de venir réaffirmer au président Alassane Ouattara, l'engagement de son groupe sur le très long terme avec la Côte d'Ivoire et sa confiance à l'Etat.

Pour terminer, le directeur général du Groupe Société Générale a précisé que pour consolider la position de la SGBCI sur le marché bancaire ivoirien, les dirigeants du groupe et de la filiale envisagent de mettre en œuvre des plans d'investissements très importants. Ceci passe, a-t-il confié, par des investissements dans le réseau, l'ouverture de nouvelles agences, le lancement de banques alternatives, la dématérialisation et l'automatisation d'un certain nombre de processus avec des investissements et des financements dans les systèmes d'information. « Nous sommes en train d'investir car nous souhaitons rester le leader sur le marché bancaire ivoirien», réaffirme-t-il. Ont pris part à cette audience, le secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi ; le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné et le directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro.