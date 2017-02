Il l'avait promis le dimanche dernier lors de son rendez-vous avec la presse. Et, là, il le fait. Le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary séjourne depuis hier, mercredi 22 février 2017, dans la province du Tanganyika, précisément à Kalemie.

Au nom du Président Kabila, il y a procédé, le même jour, à l'ouverture du forum de réconciliation entre Pygmées et Bantu. "Nous sommes déterminés à rétablir la paix. Et, il est temps d'enterrer la hache de guerre pour retourner tous dans nos quartiers, nos villages reprendre, de plus belle, nos différentes activités ", a-t-il scandé dans son mot de circonstance.

Il a, aussi, avec fermeté, affirmé toute la détermination du Gouvernement Badibanga, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, à pacifier totalement ce coin de la République.

Sauf imprévu, c'est ce jeudi 23 février 2017 que ces assises devraient se terminer par la signature d'un pacte de non agression entre les deux communautés et, enfin, par la déclaration de Tanganyika comme une province sans flèches.

Le mercredi 22 février, premier jour du forum, les travaux ont été consacrés à l'audition des cahiers des charges des délégués de deux camps. Puis, des équipes ont été constituées pour des séances en commissions afin d'examiner, minutieusement, les diverses revendications.

Aujourd'hui, la journée sera consacrée à la lecture du rapport final, l'incinération symbolique de quelques flèches et autres armes blanches qui servaient pour semer le trouble pour consacrer la paix.

L'appel

Accompagné par Aimé Ngoy Mukena, Ministre des hydrocarbures, et de Maître Célestin Mbuyu, tous deux notables de l'Ex-Katanga, le patron de la territoriale à son arrivée a été accueilli par une délégation conduite par le Gouverneur du Tanganyika et plusieurs officiels.

Lors de l'ouverture du forum sur la réconciliation, Emmanuel Ramazani Shadary a interpellé les uns et les autres tout en rappelant le bienfondé du vivre ensemble dans l'harmonie.

Depuis quelques temps, la situation sécuritaire de cette province chère au Chef de l'Etat est devenue préoccupante ", fait remarquer le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité.

"Je dois vous dire qu'à ce sujet j'échange quasiment au Quotidien avec le Gouverneur et les services sur le climat sur terrain.

J'ai eu à recevoir les députés et sénateurs qui m'ont donné plusieurs recommandations pour que la crise soit décantée ", rassure-t-il son auditoire sur son engagement à rétablir l'ordre et la paix au Tanganyika. Le Président Kabila veut que cette contrée de la Rdc, comme toute l'étendue du pays, soit en paix et qu'ainsi, la population soit dans la sécurité, a souligné Emmanuel Ramazani Shadary.

Revenant sur sa rencontre peu avant sa venue dans cette province, avec Joseph Kabila, Ramazani Shadary a brandi la série de recommandations paternelles formulées par le Raïs. "Dialoguer fait partie de nos traditions. Nous le faisons tous les jours dans nos villages.

Et souvent cela nous a toujours permis de retrouver la paix. Nous sommes donc ici pour aplanir les vues et retrouver la paix ", a-t-il lancé à l'assistance, tout en ouvrant les discussions. Plusieurs intervenants se sont succédé. Tous ont appelé les notables des communautés à faire preuve d'ouverture afin qu'une entente durable soit trouvée.

De la situation

Les Bantu et les Pygmées vivent, des années durant, à couteaux tirés. Depuis, chaque communauté présente ses moyens de défense en accusant l'autre partie.

A ce jour, la Vice-primature de l'intérieur et Sécurité évalue à environ 500.000 déplacés de part et d'autres dans les territoires affectés, près de 300.000 maisons incendiées et 400 écoles détruites les 4 dernières années suite aux conflits communautaires entre les pygmées et les Bantus dans le Tanganyika, rapportent nos sources.

Par ce forum, le Gouvernement veut mettre les leaders de deux communautés autour d'une même table pour résorber toute mésentente et restaurer une paix durable et la cohabitation pacifique.

Les revendications

Les pygmées ont fourni toute une flopée de réclamations. Il s'agit, entre autres, de l'abandon du sentiment de supériorité des Bantu, de l'abandon de l'esclavagisme et violations de leurs droits civils et politiques, des infrastructures de base propres, des mariages mixtes Pygmées et bantu, car ils accusent les Bantu de toujours être emportés par le charme des femmes pygmées mais qu'ils sont égoïstes quant au même sentiment dans le sens inverse.

De leur coté, les Bantu accusent, eux-aussi, les pygmées de bien de péchés qu'il faudrait dissoudre avant une réelle entente.

Au sujet du mariage mixte, la délégation des Bantu soutient qu'avant de pouvoir prétendre épouser leur fille, les pygmées doivent apprendre à être propre mais encore, à avoir des bonnes maisons.

Malgré la prise de bec, à la fin, les deux communautés, pour une première fois depuis 15 ans, ont mangé ensemble sans heurts. Ce jeudi, le verdict de ces discussions va assurément tomber. Il sied de signaler que plusieurs organisations internationales prennent part active à ce forum.