Si la crise politique continue à étendre ses tentacules, la crise alimentaire, mieux la famine, est à la porte de la République Démocratique du Congo. Elle est la conséquence de la présence dans plusieurs territoires du pays de la chenille ravageuse.

Elle détruit le maïs, principale céréale produite au Congo, en rongeant et trouant la feuille. Bref, en détruisant les tissus tendres de la moelle de la tige, par la perforation de la tige et de l'épi en formation. Patron du secteur de l'agriculture vivement menacé, le Ministre Patrick Mayombe, qui a réceptionné hier le rapport de la Commission ad hoc instituée à cet effet, a indiqué qu'il réserve la primeur au Premier Ministre Samy Badibanga.

C'est pour qu'en conseil des ministres, le Gouvernement puisse décider des moyens à mettre en branle, pour lutter contre la propagation de cette chenille. Au besoin, prendre des dispositions pour sécuriser les zones non encore touchées.

Selon les indications obtenues, Kinshasa n'est pas épargnées, car le plateau de Bateke est déjà menacé, autant que le sont les territoires de Libenge dans le Sud-Ubangi et Kambove et Kilwa dans le Haut-Katanga.

C'est dire que dans les jours qui suivent, les opérateurs économiques seront obligés d'importer les maïs des pays non concernés, comme la Zambie. Ci-après, le rapport présenté au ministre par Léopold Mulumba, Secrétaire Général à l'Agriculture.

Apparition d'une chenille ravageuse du maïs en RD Congo

Le maïs est la principale céréale produite en République Démocratique du Congo (RDC) où il est cultivé à travers toutes les provinces.

Depuis le début du mois d'octobre 2016, des attaques sans précédent de la culture du maïs dues aux larves d'un papillon qui n'a pas existé dans le passé en RDC et identifié sous le nom de «Spodoptera frigiperda» par l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), sont reportées dans certaines provinces du pays.

Une mission du ministère accompagnée par d'autres collaborateurs et partenaires techniques (FAO-INERA-UNIKIN-UNILU-PAM) a été dépêchée dans les zones où l'alerte a été faite, notamment le territoire de Libenge dans la province du Sud-Ubangi, les Territoires de Kambove et Kilwa dans la province du Haut-Katanga.

Il s'avère malheureusement que cette chenille est déjà présente dans la totalité de ces zones visitées. Le taux moyens est respectivement de 82% et 62% d'incidence des plants infestés dans tous les champs enquêtés au Sud-Ubangi et dans le haut-Katanga.

Pour preuve, les équipes sur terrain ont fait état de plus de 400 hectares déjà dévastés au Sud-Ubangi et près de 600 hectares dans les territoires touchés dans le Haut-Katanga.

Ainsi, cette sévérité a atteint une telle ampleur que la production de la campagne passée a été compromise et les pertes de production auraient atteint dans l'ensemble plus de 80%.

Selon les informations concordantes émanant de la FAO, Bureau sous régional pour l'Afrique Centrale à Libreville et du Centre Agro-Bio International (CABI), Bureau de Nairobi au Kenya, le ravageur a été aussi signalé à Sao Tome et Principe en avril 2016 où il a causé des dégâts très importants estimés à plus de 50% de la production nationale du maïs.

C'est dire que la chenille a une grande capacité de dispersion et serait déjà présente sur la partie continentale, notamment au Bénin, au Nigéria, au Togo, au Zimbabwe, au Malawi et en Afrique du Sud. L'ampleur des dégâts s'étend de 4000 à 100.000 ha et s'évalue à 70% des pertes de récolte.

L'attaque englobe à la fois plusieurs autres chenilles indigènes et la chenille étrangère, une espèce d'origine américaine qui est plus destructrice. Ces espèces peuvent pondre six générations d'environ 50 œufs dans un seul endroit, ce qui conduit à la colonisation et la destruction rapide des plants infestés.

Aussi, les symptômes de l'attaque se manifestent-ils : par la présence des feuilles rongées et rouées, par la destruction des tissus tendres de la moelle de la tige, par la cassure de l'inflorescence mâle, par la présence des galeries aux entre-nœuds, la perforation de la tige et de l'épi en formation.

Depuis plus de dix années, deux autres cultures vivrières de premier ordre, notamment le manioc et le bananier sont également attaquées respectivement par la Striure brune et le Wilt bactérien qui diminuent drastiquement la production et les revenus des producteurs de manioc et bananes.

Avec cette attaque du maïs, la RDC voit ses trois principales sources de nourriture sur le point d'être dévasté mettant en péril la sécurité alimentaire du congolais.

Eu égard à ce qui précède, il est urgemment recommandé de :

Appuyer l'INERA avec des moyens conséquents pour la production des semences de base de maïs (variété composites) ;

Relancer les fermes semencières pour la multiplication des semences ;

Acheter des pesticides pour les traitements préventif et curatif des semences et des champs ;

Acheter les matériels aratoires, des tracteurs et des fertilisants afin de relancer la production agricole ;

Importer le maïs de consommation à partir des pays indemnes de la chenille légionnaire tels que l'Argentine, le Mexique ;

Activer les campagnes agricoles à travers tout le pays en dotant des moyens aux producteurs.

Aussi, les actions techniques ci-dessous devront être conduites sur terrain avec le concours des services compétents du ministère. Il s'agit de :

Assurer une forte sensibilisation de la population à travers les médias (TV, radios, les églises, les écoles, etc.) pour informer les producteurs ;

Détruire tous les plants de maïs montrant les symptômes de présence de la chenille ;

Bruler, après la récolte, les résidus provenant de tout champ contaminé ;

Labourer profondément le sol pour enterrer les larves, les pupes du papillon et l'herbe des champs ;

Contrôler régulièrement le champ et les alentours pour détruire toute présence suspecte des larves ;

Pratiquer la rotation des cultures ;

Pulvériser, autant que possible, les champs attaqués avec des insecticides systémiques à large spectre homologués en RDC tels que la déltaméthrine ou autres et encourager l'utilisation des pesticides naturels (bio-pesticides) ;

Intensifier la production du maïs dans les zones non encore touchées par l'utilisation des semences saines et traitées ;

Renforcer la collaboration avec les institutions spécialisées dans le diagnostic des organismes nuisibles (FAO, CABI, IITA, INERA, UNIVERSITES etc.) par la signature des protocoles de partenariat.