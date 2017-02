Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki poursuit sa tournée dans les établissements publics et privés de son secteur. Le vendredi dernier, Steve Mbikayi s'est rendu à l'Université du Cepromad à Pétro Congo dans la commune de Masina, à Kinshasa.

Reçu par le Recteur Magnifique, le Professeur Docteur Oscar Nsaman-O-Lutu, le Ministre s'est dit surpris et ébloui de l'accueil lui réservé.

Aussitôt arrivé, ensemble avec le Recteur Magnifique de l'Université du Cepromad, Steve Mbikayi a visité les locaux de l'UNIC. Comme partout ailleurs, le Ministre a visité la bibliothèque, quelques auditoires, des bureaux des responsables de cet établissement, ainsi que les bâtiments en construction sur fonds propre.

Le constat est satisfaisant pour le Ministre, car le Professeur Docteur Oscar Nsaman poursuit avec ses chantiers de construction dans cette alma mater avec comme objectif d'offrir un cadre de qualité aux étudiants qui ont choisi l'Université du Cepromad, leader en management en République Démocratique du Congo.

Pour sa part, le Recteur Magnifique a renouvelé ses vœux de félicitations au Ministre pour sa nomination et l'a remercié pour avoir accepté de passer quelques temps à l'UNIC.

L'occasion faisant le larron, le Professeur Oscar Nsaman a dit sa volonté de voir Steve Mbikayi rester longtemps à la tête de l'Enseignement Supérieur et Universitaire de la République Démocratique du Congo.

C'est un accueil chaleureux réservé à Steve Mbikayi, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire lors de sa visite à l'Université du Cepromad, dans la commune de Masina.

C'est le Recteur qui a reçu personnellement, le Patron de l'ESU. Les deux personnalités ont échangé pendant quelques minutes avant de se diriger dans la grande salle pour échanger avec l'assistance.

Après l'hymne nationale, le Recteur de l'Université du Cépromad a pris la parole pour saluer l'initiative du Ministre visant à aller vers les établissements de son secteur afin se rendre compte des réalités sur terrain.

Aussi, tout en souhaitant qu'il puisse rester longtemps à la tête de l'ESU, Nsaman a appelé Steve Mbikayi à travailler dans le sens de corriger des erreurs en l'encontre de l'Université du Cepromad et ses extensions. «Excellence Monsieur le Ministre, nous sommes content de votre présence et du faite que vous ayez placé votre mandat sous le signe d'un dialogue permanent.

Voilà pourquoi, nous profitons de cette occasion pour vous demander de corriger certaines erreurs qui ont été faites par le passé», a dit le Recteur Magnifique.

Rappelons qu'au terme des travaux de la commission mise sur pied par l'ancien Ministre de l'ESU, Théophile Mbemba, l'Université du Cepromad avait été interdite d'organiser le troisième cycle. Quelques heures juste après cette mesure, le Recteur Magnifique avait, plus d'une fois, introduit des recours pour que la situation change, mais rien n'avait été fait.

Pour l'UNIC, il s'agit non seulement d'une erreur, mais aussi d'une injustice qu'il faudra très rapidement corriger. Donc, pour le Professeur Oscar Nsaman, l'Université du Cepromad a des capacités requises pour organiser le troisième cycle surtout qu'il est le leader en management sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

Voilà pourquoi, le comité de gestion de l'UNIC compte sur Steve Mbikayi pour que ces erreurs soient corrigées le plus tôt possible. Il faudra donc que le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire puisse remettre l'Université du Cepromad dans ses droits.

En réponse à cette préoccupation majeure, le Ministre Steve Mbikayi a demandé à ce que tous les dossiers lui soient transmis pour lui permettre d'en prendre connaissance et voir dans quelle mesure apporter sa modeste contribution. Pour marquer son passage à l'Université du Cepromad, le Ministre de l'ESU a écrit quelques phrases dans le livre d'or de cette Université, leader en management et marketing.

Le Ministre a appelé le Professeur Oscar Nsaman à redoubler d'efforts pour porter, très haut, l'étendard de l'Université du Cepromad, en particulier, et du secteur de l'ESU, en général.

Par la même occasion, il a plaidé pour que les bibliothèques soient dotées des ouvrages actualisés, et non par des Mémoires et des TFC.

Il s'est agi également pour Mbikayi d'insister sur l'aspect apolitique des milieux universitaires ; de la propreté dans des installations hygiéniques ; etc. C'est dans un climat de joie que le Ministre a quitté la commune de Masina.

A la fin de cette grande manifestation, un cadeau a été remis à Steve Mbikayi, signe de considération et de gratitude à son endroit.