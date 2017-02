La troisième et dernière revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation (PIE) a ouvert ses portes depuis hier, mercredi 22 février 2017, à Kempinski Fleuve Congo Hôtel, situé dans la commune de la Gombe.

C'est le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Gaston Musemena Bongala qui a lancé officiellement le démarrage de ces assises qui vont se dérouler pendant trois jours d'affilée. Il s'était félicité du bilan positif de ce plan et a rassuré son auditoire des efforts que le gouvernement fournira davantage pour braver des difficultés persistantes dans ce processus.

Durant trois ans seulement de la mise en œuvre du programme, une accélération de la progression de fréquentation du primaire pour les filles et les garçons durant la période du programme (7,6 points avant PIE et 11,8 points durant PIE) a été enregistrée. Aussi, la forte réduction des disparités entre les milieux. Ici, l'écart est passé de 26% avant PIE à 12% après PIE.

Le chiffre pour la scolarisation et l'accès s'élève à 21 millions (pré-primaire, primaire, secondaire général, ETFP et supérieur).

Le go des travaux sur la revue du PIE connaît un parterre des partenaires importants venus de tous les coins du monde pour accompagner le gouvernement dans son souci de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation.

Cette revue conjointe, aux dires de Gaston Musemena, marquera aussi le lancement officiel d'une nouvelle étape du développement de "notre Système éducatif à travers la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle de l'Education et de la Formation 2016-2025".

«La réussite de la construction et du développement de notre Système est un pari incontournable. Il faut réussir la mission éducative de doter la Patrie des ressources humaines, capables de bâtir un Congo nouveau, qui évolue dans le chemin de l'émergence et du développement prôné par le Projet Présidentiel de la Révolution de la Modernité», a-t-il renchéri.

C'est en ce sens qu'il a réitéré ses sincères remerciements au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui «suit de près l'évolution du projet vital national de la reconstruction de notre système éducatif ». Il a considéré que le gouvernement s'acquittera encore de ses grands devoirs pour braver toutes les difficultés endurées dans la mise en exécution du programme éducatif.

Le patron de l'EPSP a été accompagné par son Collègue de l'ESU, Steve Mbikayi, et de Tahina Razafindramary, Responsable-pays pour la RDC auprès du Secrétariat du Partenariat Mondial pour l'Education ainsi que les ministres provinciaux.

Après la présentation du bilan, les participants se sont repartis en ateliers (-les enfants en dehors du système scolaire et l'éducation en situation d'urgence : que faire ?; - Gratuité de l'enseignement : engagement pris et perspectives ; - La formation des enseignants : bilan et perspectives ; - Gouvernance : les réformes structurelles du secteur, gestion sur la performance et redevabilité). «Du plan intérimaire à la stratégie sectorielle : un engagement continu et élargi pour l'éducation», tel est le thème pour cette troisième revue du PIE.

D'après Gaston Musemena, le PIE a constitué la colonne vertébrale de notre action pour permettre aux millions de jeunes garçons et filles de la RDC d'accéder à une école de qualité. Notre objectif commun, a-t-il renchéri, est de donner à tous les jeunes de la République les opportunités de s'insérer professionnellement et socialement.

Survol du bilan

Le PIE insiste sur la mise en œuvre des mécanismes de redevabilité en vue d'assurer un suivi optimal du système à tous les niveaux. A cet effet, un Observatoire permanent de la gouvernance a été créé et ses structures fonctionnent depuis 2014.

Une nouvelle génération de contrats de performance a permis de mieux apprécier le niveau de performance des différents échelons du système (SG et PROVED ; IG et IPP ; SG et DIPROSEC; PROVED et Gestionnaires). Il faut également noter la création d'une commission mixte (Gouvernement-PTF-Société civile) chargée d'analyser les flux ascendants et descendants des ressources au niveau des écoles.

Des dires de M. Valère Munsya, Secrétaire Permanent du SPACE, le niveau pré-primaire a certes connu une évolution de l'élargissement de l'accès, bien que certains objectifs demeurent difficilement atteignables. Au primaire, le progrès est remarquable en termes d'élargissement d'accès (3,3 millions d'élèves additionnels en 4 ans) et les objectifs sont largement atteints.

Il a avoué que la participation des filles a connu un développement tout à fait positif, et les efforts doivent être conjugués afin d'atteindre parfaitement le rythme initial souhaité.

Il sied, également de marteler qu'il y a une nette amélioration quant à la capacité d'accueil des élèves. On estime actuellement à 21 millions le nombre de jeunes scolarisés (au niveau de pré-primaire, primaire, secondaire général et supérieur).